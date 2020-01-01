جيمس: أريد إعادة صلاح وهازارد ودي بروينه إلى تشيلسي

نجم تشيلسي الشاب يتمنى عودة صلاح ودي بروينه وهازارد إلى البلوز

قال ريس جيمس نجم نادي تشيلسي الصاعد إنه يتمنى لو كان بيده إعادة عدد من النجوم الذين رحلوا عن البلوز إلى الفريق مرة أخرى.

وكان جيمس قد قدم مستويات جيدة في موسمه الأول مع الفريق الأول لنادي تشيلسي، والذي منح فيه المدرب فرانك لامبارد فرصة لعدد من اللاعبين الشباب.

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وحول ذلك، قال ريس جيمس إنه يتمنى إعادة الثلاثي دي بروينه وهازارد وصلاح إلى تشيلسي مرة أخرى، ولكن ذلك لا ينفي امتلاك الفريق للاعبين مميزين.

وأضاف: "بالنسبة لي في حال خيرتني بين الثلاثي وكان بيدي أن أعيد واحدًا منهم فقط، سيقع اختياري على صانع الألعاب البلجيكي كيفين دي بروينه"

وتابع: "بالطبع في حال لعب صلاح أو هازارد مع تشيلسي في الوقت الحالي فإنهما سيضيفان الكثير، ولكن بالنسبة لي أشعر وأن دي بروينه هو القطعة الناقصة للفريق"

وأردف: "المركز الرئيسي بالنسبة لي والذي أستطيع فيه اللعب كما أحب وتقديم عروض مميزة هو الظهير الأيمن، ولكن لو طلب مني اللعب في مكان آخر سأنفذ بالطبع"

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