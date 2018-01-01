جيل 92 يفاجئ فيرجسون بلفتة جميلة

أساطير مانشستر يونايتد يفاجئون سير أليكس فيرجسون بلفتة رائعة

فيسبوك تويتر محمد عماد

فاجئ أساطير مانشستر يونايتد الذين اشتهروا باسم "جيل 92" مدربهم السابق الأسكتلندي سير أليكس فيرجسون بلفتة جميلة قبل أيام من الاحتفال بأعياد الميلاد.

حيث ذهب مدرب مانشستر يونايتد الأسطوري الذي تعافى مؤخرًا من جراحة خطيرة في المخ لحضور افتتاح أحد المطاعم في إنجلترا ليتفاجأ بحضور نجومه السابقين الإنجليزي جاري نيفيل ومواطنيه بول سكولز ونيكي بات والويلزي رايان جيجز ليباركوا له عودته للحياة الطبيعية بعد فترة العلاج.

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واشتهرت الأسماء المذكورة بجوار النجم الإنجليزي الشهير ديفيد بيكهام وفيليب نيفيل باسم "جيل 92"، حيث أن فيرجسون كان من له الفضل في تصعيد هؤلاء للفريق الأول وسط انتقادات عديده باعتماده على أكثر من لاعب شاب في التشكيلة الأساسية وعدم الاستعانة بعناصر الخبرة الكافية.

وكان أكبر رد من فيرجسون هو تحقيق الفوز بالبطولات بهذا الجيل الذي حقق التتويج بالثلاثية الشهيرة عام 1999.

يذكر أن فيرجسون كان قد اعتزل التدريب في صيف عام 2013 بعد 26 عامًا قضاها في جدران قلعة أولد ترافورد.