جيفت أوربان | يرفض آرسنال وهو في أخير الدوري .. قصة شخصية متمردة بسبب ظروف صعبة

جيفت أوربان (23 عامًا) هو لاعب كرة القدم الذي سجل أسرع ثلاثية في أوروبا. لم يحتج المهاجم سوى 205 ثوانٍ ليضع ثلاث كرات في الشباك. النيجيري، الذي كان مرتبطًا في السابق بنادي توتنهام هوتسبير، يلعب الآن في صفوف فيرونا.

جيفت أوربان هو اسم شاعري بلا شك. الحياة هبة، أو هكذا يقول المثل. الشخص الوحيد الذي قد لا يتفق تمامًا مع هذا التعبير هو جيفت نفسه. فقد عاش أوربان طفولة صعبة للغاية في وطنه أفريقيا. قال ذات مرة لموقع Sporza البلجيكي: "أنا طفل الشوارع".

"كان والداي يمتلكان منزلين، أبي في نيجيريا وأمي في توجو، لكنني بدأت ألعب كرة القدم وأنا صغير في ضواحي لاجوس". في طفولته، شاهد أوربان أشياء لا ينبغي لأي طفل أن يراها.

"كان الناس يتعرضون للأذى تحت تأثير الكحول والمخدرات"، يتذكر. لقد رأى أوربان كل قبح الحياة. "كنت مؤخراً في بروكسل مع صديق لي لبضعة أيام. عندما عدنا إلى سيارتنا، وجدناها قد نُهبت بالكامل. النقود، البطاقات المصرفية، جواز السفر... كان صديقي مرعوباً، لكن أنا؟ كنت أواجه أموراً كهذه كل يوم".

لا يزال أوربان يعاني من طفولته الصعبة. "كانت صعبة للغاية وأفضل عدم الحديث عنها. لا أستطيع أن أشرح لك مشاكلي"، يقول لمراسل L'Équipe. "لن تفهم، لأنك ولدت في أوروبا. إذا كنت فقيرًا في فرنسا، يمكن للدولة أن تساعدك، فهناك مؤسسات وخيرية. في أفريقيا، لا أحد يعطيك شيئًا وتموت جوعًا. لهذا السبب نريد جميعًا أن نلعب كرة القدم".

"في بينو (المنطقة التي نشأ فيها أوربان في نيجيريا، محرر)، إذا كانت عائلتك لا تملك المال، فإن الحياة مستحيلة"، يؤكد. "هذا ما يدفعني. لا أريد أن أعيش هذه التجربة مرة أخرى. كان علينا أن نجد طعامنا بأنفسنا، كل يوم. الآن أريد أن أساعد جميع الفقراء والأيتام وأي شخص يعيش حياة مثل حياتي أو حتى أصعب".

يتوجه إلى المذيع الفرنسي قائلاً: "هل تعرف ما هو الفقر؟ الفقر في أوروبا وأفريقيا لا يمكن مقارنتهما. تنام في أماكن معينة، وهو أمر لا يطاق. ثم تستيقظ ولا تجد ما تأكله. لا تسألني المزيد من الأسئلة حول هذا الموضوع"، يحذره.

أوربان شخصية مميزة، هذا أمر واضح. "أقول ما أفكر فيه"، يعترف. "أنا صادق. الأشخاص الذين لا يعرفونني يعتقدون أنني غريب الأطوار. لكن إذا اقتربت مني، سترى أنني محترم للغاية. لقد مررت بأمور شكلتني وجعلتني ما أنا عليه. لم أعد أخاف من أي شيء".

لا شك أن الناس في إيطاليا لاحظوا ذلك أيضاً. في إيطاليا، يرتدي أوربان قميص هيلاس فيرونا الأصفر والأزرق، حيث لا يتردد في إظهار شخصيته أيضاً. بعد أن سجل الهدف الثاني في مرمى نابولي قبل عدة أسابيع، ركض إلى الزاوية المليئة بمشجعي نابولي، وشكل مسدساً بأصابعه وأطلق عدة رصاصات وهمية في الهواء. بعد ذلك، شكل سكيناً بيديه وقطع حلقه.

أدى ذلك إلى حصوله على بطاقة صفراء، وانتقم لاعبو نابولي على أرض الملعب في نفس المباراة، حيث قضوا على تأخرهم 0-2 ليحققوا التعادل 2-2. قبل أسبوعين فقط، تصدر أوربان عناوين الصحف في إيطاليا مرة أخرى عندما حصل على بطاقة حمراء بينما المباراة لم تكن قد انتهت بعد. لقد شتم الحكم، وعوقب أوربان مرة أخرى، وهذه المرة بالحرمان من اللعب لمدة مباراتين.

هذه هي السمات الشخصية التي يقبلها نادي هيلاس فيرونا. النيجيري هو الهداف الأول بلا منازع للفريق الذي يحتل المركز الأخير في الترتيب. في الواقع، هو اللاعب الوحيد الذي سجل أكثر من هدفين لهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي. سجل أوربان ما لا يقل عن سبعة أهداف حتى الآن. ومرة أخرى، ليس سراً أنه قادر على تسجيل الأهداف.

أوربان كان يفعل ذلك طوال مسيرته المهنية، منذ أن بدأ الركض على الملاعب الرملية في نيجيريا. "عندما كنت طفلاً، كنت ألعب على الشاطئ طوال الوقت. على الرمال، لا تلعب كرة القدم فحسب، بل تنمي جميع عضلاتك"، يشرح. في سن الثالثة عشرة، سجله والده في معهد تدريب، على الرغم من أنه لم يكن متحمساً للفكرة في البداية.

"لم أذهب إلى أكاديمية كرة القدم حتى بلغت الثالثة عشرة من عمري. كنت بحاجة إلى حريتي. في الشارع، كان بإمكاني أن أفعل ما أريد، بينما في الأكاديمية، كانوا يصرخون عليّ". ومع ذلك، كان والده على حق. عندما نظم نادي بيسون، فريق الشباب الذي كان يلعب فيه أوربان، بطولة كرة قدم، كان الملعب مكتظاً بالكشافين الأجانب.

اكتشف كشاف نرويجي من نادي ستابايك أوربان. تمت دعوة المهاجم السريع والقوي لإجراء تجربة في النرويج. أثار أوربان إعجابهم، لكنه لم يقنعهم، لذا تم رفضه. بعد بضعة أشهر، عندما كان نادي ستابايك يبحث بشدة عن مهاجم، اتصلوا به مرة أخرى.

يعرف إيمفي أتا أنيكي مدى أهمية تلك الدعوة الثانية. قال وكيل المهاجم في مقابلة مع The Athletic: "لو لم يغير ستابايك رأيه، لكان من المحتمل جدًا ألا يصل أوربان إلى أوروبا أبدًا".

لكنه حصل على تلك الفرصة (الثانية) في أوروبا، وهذه المرة لم يكن أوربان مستعدًا لتضييعها. "أشركني المدرب وسجلت هدفين على الفور. فعلت الشيء نفسه في المباراة التالية. ثم كنت في أفضل حالاتي. لكن يجب أن أعترف: كانت الحياة صعبة هناك".

"لأول مرة، واجهت درجات حرارة حول الصفر وتحت الصفر. واللغة النرويجية..."، يتنهد المهاجم، وهو يعبّر عن استيائه. "بلاه، بلاه، بلاه. كانت تؤلم أذني! لم أحب ذلك البلد حقًا. في ذهني، كنت قد قررت بالفعل أن أبذل قصارى جهدي لاتخاذ الخطوة التالية. لم أستطع البقاء هناك ببساطة".

وقد تمت هذه الصفقة بسرعة كبيرة. اكتشف قسم الاستكشاف في نادي جينت - الذي اكتشف سابقًا جوناثان ديفيد - مهاجمًا جديدًا موهوبًا. لكن صامويل كارديناس، رئيس قسم الاستكشاف في نادي جينت، كان عليه بذل الكثير من الجهد لإقناع النادي. بعد أشهر من التوسل، وافق النادي ودفع 4.5 مليون يورو لنادي ستابايك، وهي ثاني أغلى صفقة انتقال في تاريخ النادي البلجيكي في ذلك الوقت.

أثبت أوربان على الفور أنه يستحق كل قرش دفعه النادي وأكثر. في أول (نصف) موسم له مع جنت، سجل 20 هدفًا في 22 مباراة. في ثمانية أشهر، سجل المهاجم خمسة أهداف ثلاثية. سرعان ما أطلق عليه لقب "بلاك هالاند" على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما سجل أوربان رقماً قياسياً خاصاً في المسابقات الأوروبية. في مباراة دوري المؤتمر ضد فريق باشاكشهير التركي، احتاج أوربان إلى 205 ثانية فقط ليكمل ثلاثيته، وهي الأسرع على الإطلاق في أوروبا. في بلجيكا، يبرز أوربان بسرعته وحسه التهديفي وقوة تسديده الغريبة. وقد أظهر هذه الأخيرة ضد ستاندارد لييج. فقد ركل الكرة من ركلة البداية مباشرة نحو المرمى. لكن الكرة ارتدت للأسف من العارضة.

لا عجب أن اسم أوربان يظهر أيضًا على قوائم الكشافة في أكبر الأندية في العالم. توتنهام هوتسبير على وجه الخصوص حريص على التعاقد مع النيجيري الغزير الإنتاج، لكنه قرر في النهاية جلب برينان جونسون إلى شمال لندن.

لكن في عامه الثاني في بلجيكا، توقف محرك أوربان. لم يتمكن من العثور على سجل أهدافه من الموسم السابق ووجد صعوبة في إخفاء إحباطه. لذلك، قام المدرب هاين فانهايزبروك بتخفيض رتبته إلى بديل بشكل متزايد، مما أثار استياء المهاجم.

"الأمر ليس سهلاً بالنسبة له"، قال المدرب عن هذا القرار. "في العام الماضي، كان البطل وكل ما لمسه تحول إلى ذهب. الآن يمر بالجانب الآخر من العملة، لكن هذا سيجعله أقوى في المستقبل".

يبدو أن الانتقال أمر لا مفر منه، على الرغم من أن غنت ستحصل في النهاية على "فقط" أربعة عشر مليون يورو. وهذا أقل بكثير من حوالي ثلاثين مليون يورو التي طُلبت في الصيف الماضي. أولمبيك ليون ينهب جينت، ويستحوذ على مالك فوفانا بالإضافة إلى أوربان.

لكن أوربان لا يحظى بوقت لعب كافٍ في ليون. مع وجود أسطورة النادي وقائده ألكسندر لاكازيت أمامه، لا يحصل سوى على بضع دقائق. يتبع ذلك رحيل سريع، ويرجع ذلك جزئياً إلى الوضع المالي غير المستقر لليون، ويضيف أوربان بلداً آخر إلى سيرته الذاتية الكروية: ألمانيا.

في تي إس جي هوفنهايم، بدأ المهاجم مغامرته الجديدة بشكل ممتاز، حيث سجل أربعة أهداف في سبع مباريات. لكن مرة أخرى، تضاءلت دقائق اللعب سريعًا وسرعان ما تبع ذلك انتقاله. هذه المرة، تمكن هيلاس فيرونا من التعاقد مع أوربان على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع خيار الشراء.

ومع ذلك، يبدو أن الهبوط هو السيناريو الأكثر ترجيحًا للفريق الذي يحتل المركز الأخير في الدوري الإيطالي. ولا يبدو من المرجح أن يقوم فريق هارب من الهبوط بتفعيل خيار الشراء بقيمة ثمانية ملايين يورو. لذلك، هناك احتمال كبير أن يغير أوربان ناديه مرة أخرى هذا الصيف.

يقول: "حلمي الأكبر هو اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. مانشستر يونايتد، ليفربول، مانشستر سيتي. لكنني لست متحمسًا لأرسنال. يبدو أنهم لا يريدون الفوز بالألقاب. أريد الذهاب إلى مكان يريدون فيه الفوز بالألقاب".