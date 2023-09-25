جيسوس يُغير طريقة اللعب ويستبعد نيمار وزميليه من مواجهة الجبلين

الهلال يفتتح مساء اليوم مشواره في كأس خادم الحرمين الشريفين

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يستعد الهلال لافتتاح مشواره في كأس خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم بمواجهة الجبلين على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل.

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المدرب جورج جيسوس، والذي يتعرض لحملة انتقادات كبيرة، اختار تغيير طريقة اللعب من 4-2-3-1 إلى 4-3-3 خلال مواجهة الليلة، وذلك حسبما أفادت به صحيفة الرياضية السعودية.

وبناءً على ذلك قرر المدرب البرتغالي الزج بالثلاثي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وروبن نيفيش ومحمد كنو في وسط الملعب وأمامهم الثلاثي سالم الدوسري وألكسندر ميتروفيتش ومالكوم.

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جيسوس قرر كذلك استبعاد الثلاثي نيمار وميشايل وعلي البليهي من اللقاء بهدف منحهم قسطًا من الراحة، خاصة أنه مقبل على مواجهة صعبة أمام الشباب في الجولة الـ8 من دوري روشن السعودي.

يُشار إلى أن الهلال تعثر في آخر مباراتين بالتعادل أمام نافباخور في دوري أبطال آسيا 1-1 وفقدان نقطتين أمام ضمك في الجولة الـ7 من الدوري بنفس النتيجة.

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