جورج جيسوس يهدد النصر والاتحاد والأهلي بـ"ثنائي عالمي" قادم إلى الهلال

الكشف عن عدد صفقات الهلال المتبقية

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أعلن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، عن "الصفقات المتبقية" للفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

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الهلال تعاقد في الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -، مع المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، ولاعب الارتكاز البرتغالي روبن نيفيش، ومتوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، بالإضافة إلى الجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا.

وكشف جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الهلال والوداد الرياضي المغربي، عن أن فريقه؛ سيتعاقد مع صفقتين عالميتين، قبل إغلاق الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشار المدير الفني البرتغالي في كلمته بالمؤتمر، الذي نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن الصفقتين، ستجعلان الزعيم الهلالي، أكثر تكاملًا، وقادرًا على منافسة النصر والاتحاد والأهلي، في الموسم الرياضي الجديد.

وأضاف: "نشاهد منافسينا النصر والاتحاد والأهلي، عززوا صفوفهم بنجوم كبار.. ونحن سنكون مثلهم، بعد حسم آخر صفقتين".

وشدد جورج جيسوس، على أنه جاء إلى فريقٍ، معتاد على تحقيق الألقاب والبطولات، مؤكدًا على أن الحفاظ على هذا الأمر؛ هو هدفه الأول مع الهلال، والذي لن يتنازل عنه.

جدير بالذكر أن الهلال، فاز على الوداد (2-1)، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال؛ ليحجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، بشكل رسمي، ضاربًا موعدًا ناريًا مع الاتحاد.

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