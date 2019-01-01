جيسوس ينهي أسطورة فان دايك!

65 مباراة بلا مراوغة تتوقف الآن..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب مانشستر سيتي على ليفربول في مباراة الدرع الخيرية بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وشهدت المباراة صناعة فيرجيل فان دايك لهدف التعادل، الذي أحرزه جويل ماتيب في الدقيقة 77.

هذا لم يكن الحدث الوحيد الذي شارك بها فان دايك، حيث شهدت تلك المباراة نهاية الرقم الأسطوري للمدافع الذي لا يتم مراوغته.

65 - During the Community Shield final, Virgil van Dijk was dribbled past for the first time in his last 65 competitive appearances (by Gabriel Jesus) for @LFC since Mikel Merino did so for Newcastle in March 2018. Human. #CommunityShield pic.twitter.com/24B6WFcKUw — OptaJoe (@OptaJoe) August 4, 2019

جاء ذلك حيث تلقى فان دايك مراوغته الأولى منذ 65 مباراة تنافسية، على يد البرازيلي جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي.

يذكر أن آخر من راوغ فان دايك كان ميكيل ميرينو في مباراة ضد نيوكاسل يونايتد في مارس 2018