جيسوس ينقذ رونالدو؟ جمهور آرسنال يطلب التعاقد مع كريستيانو!

جمهور آرسنال يطالب بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو بعد الضربة التي تلقاها بإصابة جابرييل جيسوس الطويلة.

يبدو أن جمهور نادي آرسنال الإنجليزي يحاول تقبل حقيقة أن نجمه البرازيلي جابرييل جيسوس سيغيب حتى مارس 2023 بسبب إصابته في الركبة التي تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب البرازيل في بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

جمهور النادي اللندني عبر وسائل التواصل الاجتماعي يحاول تخطي خيبة الأمل التي تعرض لها بإصابة جيسوس، ويطالب إدارة آرسنال بالتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو ليساعد فريق المدرب ميكيل أرتيتا في صراع لقب الدوري الإنجليزي.

أحد الجماهير كتب عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "مع إصابة جيسوس التي تمتد حتى 3 أشهر على الأقل، هل يمكن أن نرى رونالدو في آرسنال بعقد لستة أشهر؟".

وأضاف آخر: "تعاقد آرسنال مع رونالدو بعقد ستة أشهر يبدو في الواقع أمرًا منطقيًا".

فيما كتب مشجع ثالث: "لنتحدث بجدية، مع غياب جيسوس لثلاثة أشهر، فيجب على آرسنال التعاقد مع رونالدو في صفقة انتقال حر".

رونالدو، الذي تم فسخ عقده مؤخرًا مع مانشستر يونايتد، أصبح متاحًا للانتقال إلى أي نادٍ يريده، وجماهير آرسنال مستعدة لتقبل وصول "صاروخ ماديرا" إلى الفريق بعد إصابة جيسوس.