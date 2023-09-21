جيسوس يكشف سر لقطته المثيرة مع سافيتش .. ومدرب ضمك "يحرج" الهلال

تصريحات جيسوس وكوزمين بعد مباراة الهلال وضمك

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أعرب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، عن حزنه من تعادل فريقه مع ضمك، مساء اليوم الخميس.

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الهلال تعادل (1-1) مع ضمك، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وأرجع جيسوس في مؤتمر صحفي بعد مباراة ضمك، التعادل إلى إرهاق اللاعبين، الذين يخوضون لقاء كل يومين تقريبًا.

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وأضاف المدير الفني البرتغالي: "لكن على الرغم من ذلك.. يجب علينا العودة بقوة، وعدم التحسر على ما فات؛ خاصة أننا كنا سيئين الليلة، هجوميًا ودفاعيًا".

وعن لقطته المثيرة مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، أوضح جيسوس، أنه طلب من اللاعب، عدم التقدم للأمام والبقاء في الخلف، نظرًا للخصائص التي يتمتع بها.

وتابع جورج جيسوس: "كنت قد أخرجت المدافع علي البليهي، من أرضية الملعب؛ لذلك طلبت من سافيتش، البقاء في الخلف".

وظهر النجم الصربي، وهو في حالة غضب؛ بعد أن طلب منه جيسوس، عدم التقدم إلى الأمام، في إحدى هجمات الفريق الهلالي، خلال الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

ومن ناحيته.. اعتبر الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني لنادي ضمك، أن تبريرات جيسوس، بشأن إرهاق نجوم الهلال، غير منطقية، خاصة أن الفريق الأزرق، يملك كتيبة أساسية واحتياطية مميزة.

وشدد كونترا في المؤتمر الصحفي، على أن ضمك أثبت أمام الهلال، أن الانتصارات لا تتحق بالأموال وإنما بالعطاء داخل الملعب؛ وذلك في مقارنته بين ميزانية الناديين.

جدير بالذكر أن الهلال ضم العديد من الأسماء العالمية، في صيف العام الحالي؛ على رأسهم الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، مقابل 90 مليون يورو.

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