جيسوس يعلق على مفاجآت جاياردو .. ومالكوم يوجه رسالة إلى دفاع الاتحاد!

ماذا قال مالكوم وجيسوس قبل نهائي السوبر السعودي 2024؟

علّق جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، على مفاجآت مدرب الاتحاد، مارسيلو جاياردو، المتوقعة في نهائي السوبر السعودي 2024.

الهلال أطاح بالنصر في نصف النهائي ليضرب موعدًا مع الاتحاد والذي سبقه وانتصر على الوحدة.

ويمتلك الهلال سلسلة انتصارات متتالية وصلت إلى 33 مباراة في رقم قياسي عالمي لا يزال قادرًا على الاستمرار لمواجهات أكثر.

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وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نحن مستعدون للمواجهة في أول نهائي لنا خلال الموسم الحالي، سبق ولعبنا ضد الاتحاد بقيادة جاياردو ونحن على أتم الاستعداد لأي مفاجآت".

وأوضح: "لدينا احترام كبير للاتحاد، لكننا خضنا أكثر من مواجهة في الفترة الأخيرة ولعبنا ضدهم بأكثر من طريقة".

مدرب الزعيم أكد على ضرورة حصد لقب السوبر السعودي، موضحًا أنّ ضغط المباريات أزمة يعاني منها الفريقين.

من جانبه، تحدث مالكوم حول المباراة وقال: "لعبنا كثيرًا ضد الاتحاد في الفترة الأخيرة، وحتى لو اعتاد المدافعين اللعب ضدي فلن أغير أسلوبي".

وأردف: "الأمر لا يتعلق فقط بي، ولكن بأسلوب الفريق".

واختتم البرازيلي تصريحاته بالتأكيد على أهمية الخروج بأول لقب في الموسم الحالي والاستمرار. في المنافسة على باقي المسابقات.