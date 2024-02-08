جيسوس يشاهد ما لا نراه .. كسب التحدي ضد السعودية و"هذا ذنب ليونيل ميسي يا كريستيانو رونالدو"

نادي الهلال يحتفل بأول ألقابه على أرضية "المملكة أرينا"..

أحيانًا يُشار إلى مدرب ما ويُقال إنه "يشاهد ما لا يراه غيره".. هذا الأمر أثبته البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.

جيسوس الذي يُقدم موسمًا مبهرًا في 2023-2024 مع الفريق الهلالي، في مختلف المسابقات الرسمية، واصل ذلك في المباريات والبطولات الودية أيضًا.

وحسب معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، تحدى مدرب الهلال العجوز، الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ قائلًا له: "سنفوز عليكم (3-0) في بطولة كأس موسم الرياض الودية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ليس هذا فقط.. المدرب البرتغالي دافع عن نجمه سالم الدوسري، ومستواه السيئ مع منتخب السعودية في كأس آسيا، نافيًا أن يكون اللاعب بدأ في التراجع، وإنما بسبب "خطة" الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للأخضر.

وبالفعل.. يبدو أن جورج جيسوس قرأ سيناريو ديربي الرياض قبل بدايته، ولعب على نقاط ضعف النصر الذي يعلمها تمامًا؛ ليقود الهلال للفوز (2-0)، والتتويج باللقب الغالي.

وحتى مع انخفاض الأداء البدني للهلال، في الشوط الثاني، خاصة أن النجوم الدوليين عادوا إلى التدريبات منذ 48 ساعة فقط؛ إلا أن جيسوس، عرف كيف يتعامل بذكاء مع أحداث المباراة، ويسيرها بشكل تكتيكي بحت، حتى إطلاق صافرة النهاية.

أما سالم قدّم من ناحيته، مستوى مبهر أمام النصر، مسجلًا هدفًا خرافيًا مع بعض اللمحات المعهودة منه؛ ليثبت صحة كلام جيسوس، بأنه يرتاح بطريقة لعب الهلال عكس السعودية، وأن مستواه لم يتراجع مثلما يردد البعض.

هل النصر أفضل بدون كريستيانو رونالدو؟

أما النصر الذي قدّم لوحة فنية رائعة أمام إنتر ميامي الأمريكي، في مباراته الأولى ببطولة كأس "موسم الرياض"، والذي فاز فيها بسداسية نظيفة، ظهر بشكل مغاير تمامًا ضد الهلال، في الديربي.

بالطبع هُناك اختلاف كبير بين الهلال وإنتر ميامي؛ لكن ما يلفت النظر، أن مستوى النصر المبهر أمام الفريق الأمريكي؛ جاء في غياب كريستيانو رونالدو.

رونالدو الذي كان يُعاني من الإصابة وقتها، اكتفى بالحضور في المنصة الرئيسية بالملعب، لمتابعة مباراة النصر وإنتر ميامي؛ وسط توزيعه ابتسامات ترجمت على أنها سخرية من الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي يلعب مع الفريق الأمريكي.

وعلى الرغم من أن جميع التقارير أشارت إلى أن رونالدو، سيلعب دقائق قليلة أمام الهلال؛ إلا أن المفاجأة كانت بتواجده في التشكيل الأساسي، وخوضه المباراة من البداية حتى النهاية.

وكان رونالدو يرغب على ما يبدو في الاحتفال على أرضية ملعب "المملكة أرينا" - معقل الهلال الجديد -، خاصة أن النصر كان يلعب بفرصتي الفوز والتعادل؛ إلا أنه خسر هذا التحدي.

وقد يكون تواجد الأسطورة البرتغالية على أرضية الملعب، يجعل جميع زملائه يرغبون في إرسال الكرة إليه، وعندما لا يكون جاهزًا 100%، فإن ذلك يجعل العالمي يظهر بمستوى سيئ، عكس ما يحدث في غيابه؛ حيث يكون هُناك تنوع أكثر في طريقة اللعب.