جيسوس يرد على إمكانية تدريبه نيوكاسل

هل ينتقل أم يبقى في فلامنجو؟

ألمح جورج جيسوس، المدير الفني لفلامنجو، إلى استمراره على رأس القيادة الفنية للنادي البرازيلي بعد نهاية عقده في الصيف المقبل رغم ما يحظى به من اهتمام من نيوكاسل يونايتد للإشراف على العارضة الفنية لهم الموسم المقبل.

وباتت مسألة وقت ويتم الإعلان بصورة رسمية عن نقل ملكية نيوكاسل لصندوق الاستثمار السعودي بعد شراء النادي من المالك السابق مايك أشلي في صفقة بقيمة 350 مليون جنيه استرليني.

الملاك الجدد يسعون إلى إعادة هيكلة كبيرة لنيوكاسل من أجل مقارعة كبار إنجلترا وأوروبا، وجزء من ذلك هو التعاقد مع مدرب من طراز عالمي خلفًا للمدرب الحالي ستيف بروس، وقد برز اسم جيسوس كأحد الخيارات المحتملة.

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المدرب البرتغالي قاد فلامنجو للتتويج بكوبا ليبارتادوريس والدوري البرازيلي، إلى جانب تحقيق المرتبة الثانية في كأس العالم للأندية بعد الهزيمة من ليفربول في النهاية بالأوقات الإضافية في مباراة مثيرة للغاية بهدفين لهدف.

جيسوس تحدث عن مستقبله وقال "الآن ليس لديّ أي شيء في ذهني، يجب أن أعيش يومًا تلو الآخر، وأعلم أن ما يحدث الآن هو بسبب هذا الوباء .".

كما أضاف "يتبقى في عقدي شهرين، وعلى مديري فلامنجو أن يقرروا ما هو الأفضل لهم. نشعر وكأننا أنشأنا فريقًا رائعًا، هذا أحد العوامل التي تدفعني كثيرًا للاستمرار إلى جانب الطريقة التي عملت بها أيضًا، لديّ شهرين لأقرر مستقبلي.".

وأتم "أشعر أن فلامنجو يريدني كثيرًا وهذا أمر حاسم بالنسبة لي، أن يكون لديّ نادي يريدني كثيرًا!. تخفيض الرواتب؟ أنا مثل الجميع، الآن هذا يحدث في كل مكان، لذلك سنتناقش فيه سريعًا.".

الجدير بالذكر أن جيسوس في شهر مارس الماضي قد أُعلن عن إصابته بفيروس كورونا، قبل أن يُجري اختبارًا ثانيًا وتأتي نتيجته سلبية أثبتت خلوه من هذا الوباء.