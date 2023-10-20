جيسوس يرد على أزمة "مركز" سافيتش في الهلال .. ويؤكد: السعودية خسرت نيمار

تصريحات جورج جيسوس عن نيمار وسافيتش

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أخيرًا.. رد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، على أزمة "مركز" الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، نجم الفريق الأول لكرة القدم.

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سافيتش يفضل مركز الوسط المتقدم أو صناعة اللعب؛ إلا أن جيسوس يشركه في "الارتكاز"، في معظم مباريات الفريق الهلالي، خلال الموسم الحالي.

جيسوس اعترف في المؤتمر الصحفي بعد فوز الهلال على الخليج، بأن النجم الصربي، يقدم مستويات أفضل بكثير، عندما يكون أقرب لمرمى المنافسين.

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وأضاف المدير الفني البرتغالي: "لكن.. هذا لا يعني أن سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لا يجيد في مركز الارتكاز".

وأكد جورج جيسوس، على أنه يغير مركز سافيتش في الملعب؛ حسب الخطة التي يريد أن يتبعها، لمواجهة المنافس.

وعن إصابة الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ قال جيسوس: "إنها خسارة.. ليس للهلال فقط، وإنما للكرة السعودية بالكامل".

وعلى الرغم من ذلك.. شدد جيسوس، على أن نادي الهلال، سيحاول التأقلم للعب بدون نيمار، وإيجاد البديل المناسب له، في الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن الهلال فاز على الخليج (1-0)، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، في أول مباراة بعد التأكد من إصابة نيمار، بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

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