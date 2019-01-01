جيسوس: مباراة تشيلسي فاصلة ولن نتخلى عن الصدارة

تعرف على تصريحات جيسوس مهاجم مانشستر سيتي بشأن الفوز على إيفرتون ومواجهة تشيلسي

أكد جابرييل جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي، صعوبة مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي مشيرًا إلى أنّ السيتزنز لا يمتلك رفاهية خسارة النقاط.

وسجل جيسوس الهدف الثاني لمانشستر سيتي أمام إيفرتون في لقاء الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وقال جيسوس في تصريحات نقلتها صحيفة "إيفينينج نيوز": "لقد كانت لحظة هامة للغاية بالنسبة لنا لأننا سنواجه 3 مباريات معقدة، حققنا الفوز في اثنين ضد أرسنال وإيفرتون والثالثة أمام تشيلسي".

وتابع: "يجب الفوز على البلوز فالمباراة تُقام على أرضنا، من الجيد الوصول إلى القمة مرة أخرى ولكننا لعبنا لقاء إضافي مقارنة بليفربول ولذلك الأمر ليست مستقرة حتى الآن".

البرازيلي أشار إلى أهمية التركيز في المواجهات المقبلة لأجل عدم فقدان النقاط والحفاظ على الصدارة.

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سولاري 🎙️🔽 pic.twitter.com/BFrkWxQ3YB — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 7, 2019

واختتم: "لا أود الحديث عن ليفربول ولكننا تعبنا كثيرًا للوصول إلى الصدارة وسوف نحاول تكرار إنجاز الموسم الماضي والفوز بالدوري للعام الثاني على التوالي".

جدير بالذكر أنّ مانشستر يونايتد آخر فريق حقق الدوري الإنجليزي موسمين على التوالي وكان ذلك في 2007-2008 و2008-2009.

وحقق مانشستر سيتي لقب البريميرليج الموسم الماضي برصيد 100 نقطة ليصبح أول فريق يصل لهذا الإنجاز.