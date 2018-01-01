جيسوس: مباراة الحزم مهمة ولدينا هدف أكبر من الثلاث نقاط

الهلال يختتم مباريات الجولة الـ 13 من الدوري السعودي عندما يستضيف الحزم اليوم

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، أن فريقه لا يهمه فقط الثلاث نقاط، خلال مواجهة الحزم مساء اليوم في الدوري السعودي للمحترفين.

ويستضيف الهلال، نظيره الحزم في إطار ختام مباريات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري السعودي.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي للقاء: "مباراة الحزم تهمنا لأنها على أرضنا ووسط جمهورنا، لا نريد الفوز بالثلاث نقاط فقط، بل نسعى أن نظهر قوتنا للجميع، لقد لعبنا حتى الآن 17 مباراة حققنا الفوز في 15 وهذا جيد جداً".

وواصل: "نتعرض لأحمال كبيرة بسبب ضغط المباريات، علينا أن نتعامل مع تلك المواقف بأفضل الحلول، سأقوم بإجراء بعض التغيرات على التشكيلة".

وحول فريق الحزم قال البرتغالي: "الحزم فريق قوي في الجانب الهجومي، لديهم ثنائي خطير، لن نسمح لهم بالمرتدات وسنعمل على تقليل خطورتهم".

الجدير بالذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة بعد لعب 12 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن النصر الذي لعب 13 مباراة.