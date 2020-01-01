جيسوس: مانشستر سيتي أفضل مكان أتطور وأتحسن فيه

جيسوس سعيد مع مانشستر سيتي بالرغم من قلة المشاركات وجلوسه على مقاعد البدلاء

يصر جابريل جيسوس، لاعب مانشستر سيتي أن فريقه الحالي هو أفضل مكان بإمكانه التطور فيه بالرغم من أنه بديلاً لسيرجيو أجويرو.

وانضم جيسوس إلى سيتي في 2017 قادماً من باليمراس البرازيلي مقابل 27 مليون إسترليني، ليشارك مع الفريق منذ ذلك الحين في 131 مباراة سجل خلالها 61 هدفاً.

جوارديولا: كأس الاتحاد أهم من دوري أبطال أوروبا

وقال جيسوس في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "أشعر أن هنا هو أفضل مكان أتطور من خلاله، أنا أثق في هذا النادي منذ أن اتخذت قراري بالانضمام له".

وواصل: "في بعض الأحيان أكون سعيداً، وفي بعض الأحيان أكون لست سعيداً وهذا طبيعي لأنني أريد اللعب، أنا أحاول بذل قصارى جهدي لأنني أريد البقاء هنا ومساعدة زملائي في الفريق".

وساهم صاحب الـ 22 عاماً، في فوز فريقه مطلع الأسبوع على فولهام برباعية نظيفة في كأس الاتحاد الإنجليزي وفيها سجل هدفين.

وقال البرازيلي الدولي عن أدائه الأخير: "أنا سعيد لقد فزنا في المباراة، وبالطبع عندما أسجل السعادة تتضاعف، لعبنا بشكل جيد في المباراة".

جوارديولا يبحث عن أرتيتا جديد بين لاعبي مانشستر سيتي

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة جاره مانشستر يونايتد، مساء غد الأربعاء في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال جيسوس عن المباراة: "مباراة الذهاب كانت جيدة بالنسبة لنا، ولكن علينا أن ننسى ذلك أمامنا مهمة صعبة أتمنى أن نلعب بشكل جيد مرة أخرى لنتأهل للمباراة النهائية".