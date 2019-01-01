جيسوس: ساهمت في فوز الهلال بدوري أبطال آسيا

الهلال توج مؤخرًا بدوري أبطال آسيا

تحدث البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفلامنجو البرازيلي والسابق للهلال السعودي، عن احتمالية مواجهة الزعيم في كأس العالم للأندية.

الهلال تأهل إلى كأس العالم للأندية عقب الفوز بدوري أبطال آسيا، على حساب أوراوا ريدز الياباني، بعد غياب عن اللقب 19 عامًا.

فلامنجو تأهل أيضًا بعد الفوز على ريفر بليت، في نهائي كأس الليبرتادورس بهدفين مقابل هدف في لقاء ماراثوني رائع.

وقال جيسوس في تصريحات لصحيفة "ريكورد" البرتغالية: "الفوز بكأس العالم للأندية ليس بالأمر السهل ولكن عدم تحقيقه لن يعني الفشل".

وأضاف: "الهلال فريق قوي ومميز والفريق تأسس على يدي في البداية وساهمت في الشكل الذي خرج به خلال الفترة الماضية".

واختتم جيسوس تصريحاته قائلًا: "أتوقع أن يفوز الهلال على الترجي التونسي من أجل مواجهتنا في نصف نهائي كأس العالم للأندية".