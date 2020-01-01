جيسوس: رينيير سيذهب إلى أحد كبار أوروبا قريبًا

رينيير جيسوس كارفاليو.. برازيلي جديد يشعل الصراع بين كبار أوروبا

قال جورجي جيسوس المدير الفني لنادي فلامنجو البرازيلي إن الموهبة الشابة رينيير جيسوس سينتقل إلى أحد الأندية الأوروبية الكبرى قريبًا.

وكان لاعب خط الوسط البالغ من العمر 17 عامًا قد تألق مع فريقه فلامنجو في الفترة الأخيرة، حيث شارك في بعض المباريات مع الفريق الأول.

وخضع رينيير جيسوس كارفاليو للاختبارات في أندية كبرى أبرزها برشلونة وأتلتيكو مدريد من أجل الانضمام إلى أحدهما في الفترة المقبلة.

ولكن ما حدث مؤخرًا أن ريال مدريد والذي بات مهتمًا بتعزيز قاعدة الناشئين قد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع النجم البرازيلي الصاعد والدخول في سباق الحصول على خدماته.

وحول ذلك قال جورجي جيسوس: "النادي يمتلك موهبة ثالثة بعد رودريجو وفينيسيوس جونيور، أعتقد أنه لن يتم بيعه بمقابل مادي أقل من الثنائي"

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد جيسوس مع فلامنجو 35 مليون يورو فقط، مما يجعل هناك فرصة للحصول على خدماته من أي نادٍ بمجرد موافقة اللاعب.

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يذكر أن رينيير جيسوس كارفاليو كان أحد أبرز المواهب التي ظهرت في كأس العالم تحت 17 عامًا والتي توج بها المنتخب البرازيلي مؤخرًا.