جيسوس : لم أكن سأرحل عن الهلال في تواجد سامي الجابر

قرار إقالته من نادي الهلال لم يكن سهلاً، خاصة مع تصدر بطولة الدوري السعودي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

عبر المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، مدرب نادي الهلال السعودي السابق عن حزنه بسبب رحيله عن قيادة الفريق الأول.

جيسوس قال في تصريحات تلفزيونية أن قرار إقالته من نادي الهلال لم يكن سهلاً، خاصة مع تصدر بطولة الدوري السعودي، وتقديم أداء جيد مع الفريق.

وكانت إدارة الزعيم الهلالي قد أعلنت إقالة المدير الفني البرتغالي من منصبه، والتعاقد مع المدير الفني الكرواتي زوران ماميتش.

👕 مباراتان

⚽ 8 أهداف

✔️ انتصاران



هذه هي حصيلة نتائج مباريات اليوم الأول من الجولة الـ20 🔥

كيف كانت نتيجة فريقك المفضل🤔 pic.twitter.com/uoPlFmz3pB — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 13, 2019

جيسوس أكمل تصريحاته : متأكد لو أن سامي الجابر كان موجوداً لأصبحت مدرباً حتى نهاية الموسم، وليس لدي مشاكل مع الأمير محمد بن فيصل.

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المدرب البرتغالي تطرق للحديث عن بديله في قيادة الهلال وقال : لا أعرف المدرب الكرواتي زوران الذى تولى تدريب الهلال، وهو ليس ضمن قائمة المدربين الأفضل، ولا أعرف تصنيفه، بعكسي كنت ضمن الـ10 الأوائل، وسأكون سعيداً عندما يحقق الهلال الدوري لأنني سأكون من ضمن هذا الإنجاز.