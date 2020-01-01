جيسوس: أي شيء يقال لرجل أسود بات علامة على العنصرية

جورج جيسوس عكس التيار

قال جورج جيسوس المدير الفني لنادي بنفيكا البرتغالي إن هناك مبالغة فيما يخص حوادث العنصرية في ملاعب كرة القدم خلال الآونة الأخيرة.

بعد أن اعترض بيير ويبو على أحد قرارات الحكم، أبلغ الحكم الرابع الأمر، فانطلق حكم الساحة لمقاعد البدلاء وهو لا يعرف من المخطئ، وبسؤاله لمساعده الرابع عنه قال له "jucatorul negru"، وهي كلمة تعني بالرومانية اللاعب الأسود.

انفجر ويبو غضبًا في وجه الحكم الرابع، ولم يأبه بتلقيه بطاقة حمراء، وأخذ يصرخ في وجهه معترضًا على الكلمة التي قالها، وهو ما أدى إلى خروج لاعبي الفريقين تباعًا وتفاقم الأزمة.

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وبعد توقف المباراة جاء جورج جيسوس عكس التيار ليؤكد أن هناك مبالغة بخصوص هذا الأمر ومسألة العنصرية في الملاعب بشكل عام.

وقال جيسوس: "اليوم بات أي شيء يقال لرجل أسود هو علامة على العنصرية ولكن إذا قيل نفس الشيء بالنسبة لرجل أبيض، فهو ليس كذلك"

وأضاف: "لا أعرف جيداً ما حدث وما قيل بالتحديد في مباراة الأمس بين باريس سان جيرمان وباشاك شهير، لكن العنصرية اليوم هي أمر عصري للغاية وموضة"

وتابع: "كمواطن لدي الحق في التفكير بطريقتي الخاصة وأن يكون لدي رأي ملموس عندما أعرف ما حدث في ذلك الوقت، وفي مسألة كتلك أعتقد أن هناك مبالغة"

وأردف: "اليوم أي شيء يمكن أن يقال ضد رجل أسود هو دائمًا علامة على العنصرية والشيء نفسه ضد الرجل الأبيض لا يتم اعتباره كذلك. إنها موجة يتم زرعها في العالم، لكن ربما كانت هناك عنصرية لأنني لا أعرف ما الذي قالوه له"

ما هي تفاصيل واقعة العنصرية في مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير؟

وبناء على ما حدث، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تغيير طاقم التحكيم كليًا لمباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير في دوري الأبطال، وأسند المهمة لطاقم يمكن أن نطلق عليه متعدد الجنسيات.