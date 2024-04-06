جيرو على رأسهم ورونالدو يغيب.. مفاجأت فان دايك في قائم أصعب من واجههم!

غياب رونالدو عن اختيارات فان دايك...

اختار فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول ومنتخب هولندا، أصعب أربعة مهاجمين واجههم في مسيرته المميزة، وعلى رأسهم ليونيل ميسي، لاعب المنتخب الأرجنتيني، وبرشلونة الأسبق.

وأثناء حديثه في بودكاست " The Rest Is Football" كشف المدافع الهولندي عن القائمة، والتي لم يتواجد فيها كريستيانو رونالدو، بالرغم من مواجهة اللاعبين في أكثر من مناسبة، لعل أبرزهم نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، الذي فاز به ريال مدريد.

وفي بداية اختياراته، كشف فان دايك عن أصعب منافس واجهه وهو ليونيل ميسي، خاصة بعدما سجل البرغوث الأرجنتيني، هاتريك في شباك ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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واختار فان دايك، في المركز الثاني إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي وقال عنه: "أود أن أقول إنه منافس صعب للغاية، وقوي جدًا إن منحته مساحة خالية سوف يعاقبك بهدف".

وفي المركزين الثالث والرابع، جاء الثنائي سيرجيو أجويرو، وأوليفيه جيرو، وقال عنهما فان دايك: "ما قلته مع هالاند، ينطبق على أجويرو، منذ أن لعبت ضده عندما كنت في ساوثامبتون، كان يمثل لنا العديد من المشاكل، كان بإمكانه التسديد بيمينه أو يساره، عند مواجهته يتعين عليك أن تكون في أفضل حالاتك".