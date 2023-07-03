جيرونا يستغل تدشين قميصه الجديد لبعث رسالة خفية إلى برشلونة!

برشلونة في مهمة صعبة

كشف نادي جيرونا عن أطقمه للموسم القادم 2023/2024، لكن تدشين الملابس الجديدة كان يوجد خلفه رسالة خفية.

وظهر اللاعب أوريول روميو كنجم لإعلان الطاقم الجديد وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن هذا يعد تلميح قوي لمجلس إدارة نادي برشلونة بأن جيرونا لا ينوي التفريط في لاعبه بسهولة، حيث يعد قطعة أساسية في تشكيل الفريق بالرغم من قدومه بداية الموسم الماضي فقط.

روميو ينظر له كبديل سيرجيو بوسكيتس في برشلونة، بعد رحيل الأخير إلى إنتر ميامي لإنهاء مسيرته في الدوري الأمريكي.

بطبيعة الحال فإن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا لا يفي برغبات تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الذي كان يريد التعاقد مع مارتن زوبيميندي أو يوشوا كيميش، لكن الضائقة المالية التي يمر بها النادي تحتم عليه البحث عن أرخص البدائل المتاحة في سوق الانتقالات.

اللاعب السابق لنادي تشيلسي، ليس غريبًا على كامب نو أو حتى تشافي نفسه، حيث تدرج روميو في جميع الفئات السنية بنادي برشلونة، حتى فريق الرديف قبل أن يرحل إلى البلوز في صيف 2011.

الجدير بالذكر أن روميو تبلغ قيمته السوقية حوالي 5 ملايين يورو، وخاض اللاعب الإسباني في الموسم الماضي 33 مباراة بقميص جيرونا، وثلاث أخرى بقميص ساوثهامبتون مسجلًا هدفين جاءوا مع النادي الإسباني في الليجا.