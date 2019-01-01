جيرونا يرفض الهبوط ويطلب زيادة عدد الفرق الدوري الإسباني

النادي يطلب انتظار نتيجة التحقيق في مباراة فالنسيا وبلد الوليد

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي جيرونا الإسباني رفض الهبوط إلى الدرجة الأولى، وطلب بأن يكون الدوري الموسم القادم من 21 فريقاً.

وهبط جيرونا رسمياً إلى الدرجة الأولى بعد احتلاله المركز الـ 18 في جدول الدوري برصيد 37 نقطة وبفارق خمس نقاط عن بلد الوليد صاحب المركز السابع عشر.

وبررت إدارة جيرونا طلبها بأن تستمر في الدوري الموسم المقبل، بأن هناك حالة تحقيق ما زالت جارية بين فالنسيا وبلد الوليد، ووجود شبه تلاعب في النتائج.

ويعتقد مسؤولو جيرونا أنه في حالة معاقبة بلد الوليد سيخسر الفريق ست نقاط وبالتالي يهبط هو إلى الدرجة الثانية، ويهرب جيرونا من منطقة الهبوط.

وشددت الإدارة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات لحماية الفريق، إذ أنه في حالة الهبوط ستصل الخسائر إلى حوالي 40 مليون يورو.