جيرونا أفضل من ريال مدريد.. تشافي يبرر "الرباعية" ويدّعي "تحسن" برشلونة

مدرب البارسا يرى أن المباراة كانت متكافئة

برر تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، خسارة فريقه أمام جيرونا (4-2)، على ملعب لويس كومبانيس، مساء الأحد، ضمن الجولة 16 من الليجا.

وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "استحق جيرونا الفوز، كانت مباراة متكافئة، لكن تم حسمها من خلال التفاصيل".

وأضاف: "فوز برشلونة (إذا تحقق) كان عادلا، لكننا افتقرنا إلى الفعالية (سددنا 31 كرة على المرمى) ووقعنا في الأخطاء الدفاعية".

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وتابع: "جيرونا فريق رائع وكان فعالًا للغاية، إنهم أفضل من رأيت حتى الآن (على ملعبنا)، قابلنا فريقًا شجاعًا ظهر بأداء مميز، ونحن كمدربين نعاني ضدهم وهذه هي كرة القدم. تهانينا لهم".

وختم: "الخسارة برباعية ضربة قوية لنا، أردنا تقليص فارق النقاط، لكن الفريق لا يزال يتحسن رغم أنني تعرضت للكثير من الانتقادات بسبب ذلك، الخسارة اليوم خطوة للوراء".

وكان برشلونة قد خسر على ملعبه أمام ريال مدريد (1-2)، ضمن الجولة 11 من الدوري الإسباني.

استعاد جيرونا صدارة ترتيب الليجا برصيد 41 نقطة، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 34 نقطة في المركز الرابع.