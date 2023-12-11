"في بعض الجوانب".. ليفاندوفسكي واعتراف خطير عقب سقوط برشلونة ضد جيرونا

المهاجم البولندي يطالب بتحليل ما حدث

تحدث روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، عن خسارة فريقه (4-2) أمام جيرونا، أمس الأحد، ضمن الجولة 16 من الدوري الإسباني.

وقال ليفاندوفسكي، في تصريح نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "خضنا مباراة صعبة جدا. كانوا أفضل منا في بعض الجوانب".

وأضاف النجم البولندي الذي سجل هدفا وأضاع فرصة حاسمة في نهاية المباراة كانت ستغير النتيجة إلى (3-3): "نحاول أن نقدم قصارى جهدنا. لكن لم نكن في يومنا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وزاد: "كنا نعلم مدى صعوبة المباراة. إنهم لم يقدموا هذا الأداء (الجيد) اليوم فقط، لكنهم يفعلون ذلك دائما".

واختتم: "حاولنا فعل شيء ما لكن فشلنا، يجب تحليل ما حدث ومحاولة الفوز في المباريات المتبقية، علينا الاستمرار في العمل والتفكير بشكل إيجابي".