"هل تريدين رؤية عضوي؟" .. سيدة تفضح رسائل جيناس الصادمة لها خلال كأس العالم

حاول مغازلتها أكثر من مرة بطريقة غير لائقة

بعد فترة من الإطاحة به بشكل نهائي من هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، خرجت سيدة للكشف عن الرسائل الصادمة التي أرسلها لها جيرمان جيناس نجم توتنهام وإنجلترا السابق.

الهيئة البريطانية المعروفة قررت فصل صاحب الـ41 سنة من دوره كمقدم لبرنامجي "مباراة اليوم" و "ذا ون شو"، بعد اعترافه بإرسال رسائل نصية غير لائقة إلى اثنتين من زملائه في المؤسسة، وهو الأمر الذي اعتذر عنه مؤخرًا.

صحيفة "ديلي ميل" نشرت ادعاءات من سيدة أخرى عمرها 38 سنة، قالت إنها التقت بجيناس في ديسمبر 2022، بعد ذهابها إلى العاصمة القطرية الدوحة للعمل بشركة تنظيم حفلات راقية، وهو الوقت الذي تواجد فيه لاعب توتنهام السابق للتعليق على مباريات كأس العالم 2022 وتحليلها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقالت السيدة في تصريحاتها:"توقفت أنا وصديقتي من أجل تناول الشراب مع جيناس وزملائه المعلقين جاري لينيكر وريو فيرديناند وميكا ريتشاردز وأشلي ويليامز، بدأوا في التحدث معنا وأخبرناهم أننا نعمل هناك، وظيفتي كانت الترويج للأحداث والحصول على عمولة، لذلك أخبرتهم عن الحفلات وأعطيتهم رقمي حتى أتمكن من حجز طاولة لهم".

وأضافت:"جاء جيناس في الليلة التالية لتناول العشاء، ثم بقى في الحفل وبدأ في مراسلتي، أرسل لي عبارة "مرحبًا" مع إيموجي عيون القلب، بعدها قام بمغازلتي لفترات، وطلب مني إرسال بعض الصور له وأنا أرتدي البيكيني، لكني رفضت وأخبرته أنني لست من النوع الذي يرسل تلك الأشياء".

وأوضحت أن جيناس لم يتوقف عن المحاولة، وقام بدعوتها لحضور حفل للموزع والمغني المعروف "كالفين هاريس"، ولكنها رفضت، ليستمر في مغازلتها قائلًا إن كالفين يعتبر من أصدقائه المقربين مستخدمًا عبارة:"إنه ولدي".

وبعدها كتب لها:"انتظري، هل تريدين رؤية ولدي الآن؟"، وهي إشارة إلى عضوه الذكري، حيث قام بإرسال صورة له عاريًا وهو ممسكًا به.

وبعدها شعرت السيدة بالصدمة الشديدة، وقالت إنها كانت مضطرة للرد عليه كعميل، لكنها حرصت دائمًا على ترك حدود شخصية لا يمكن تخطيها، مؤكدة على علمها بأن ممارسة الجنس خارج إطار الزواج في قطر غير قانوني، لذلك ما أراده جيناس كان من الممكن أن يؤدي إلى حبسهما لمدة سبع سنوات.

وفي نهاية حديثها قالت إنها عادت إلى بلادها بعد كأس العالم، وحاولت نسيان ما حدث، ولكن بعد ظهور الاتهامات حول طرده، عادت الذكريات السيئة لها من جديد، خاصة بعد معرفتها بأنه كان شخص متزوج ولديه أطفال ولم يحترم زوجته بكل هذه الأفعال التي ارتكبها.