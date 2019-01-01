جيرارد يوضح سبب تفوق فريقه على سيلتك

رينجرز تغلب على سيلتك صباح اليوم بهدفين لهدف وثأر من هزيمة الكأس

يعتقد ستيفن جيرارد المدير الفني لنادي رينجرز، أن سبب مستوى فريقه اليوم أمام سيلتك والهيمنة على اللقاء، هو هزيمة رينجرز من سيلتك قبل أسبوعين في الكأس.

وحقق رينجرز فوزاً هاماً على سيلتك صباح اليوم بهدفين لهدف في مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإسكتلندي.

وقال جيرارد في تصريحات عقبت اللقاء: "قبل أسبوعين تغلب علينا سيلتك في مباراة الكأس التي كنا فيها الطرف الأفضل، لكننا خرجنا بثقة كبيرة في أنفسنا من تلك المباراة، لقد كنا سعداء للغاية بهذا الأداء ".

وواصل: "في أول 35 دقيقة كان هناك طرفاً واحداً في اللقاء، لقد كنا الأقوى وسيطرنا على المباراة بالكامل ما رأيتموه اليوم بسبب مباراة الكأس".

وتابع: "لقد قدم اللاعبون مستويات رائعة وهم يستحقون تلك الإشادة، ولكن مازال أمامنا الطريق طويلاً نحن بحاجة إلى أن نواصل العمل والتركيز".

جدير بالذكر أن رينجرز يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطتين عن سيلتك مع أفضلية مباراة لرينجرز.