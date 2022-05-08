جيرارد يوجه رسالة لبرشلونة: نريد كوتينيو معنا!

كشف ستيفن جيرارد المدير الفني لنادي أستون فيلا الإنجليزي عن رأيه في استمرار البرازيلي فيليبي كوتينيو مع الفريق خلال الموسم القادم.

كوتينيو يلعب مع أستون فيلا على سبيل الإعارة من نادي برشلونة الإسباني، حيث انتقل إلى إنجلترا خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.

ويقدم كوتينيو أداءً جيدًا للغاية في أستون فيلا، وهو ما دفع جيرارد إلى التأكيد على رغبته في استمرار زميله السابق في ليفربول تحت قيادته.

وقال جيرارد في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "نريد كوتينيو هنا".

ويملك أستون فيلا خيار شراء كوتينيو مقابل 40 مليون يورو، لكن مستقبله ليس مضمونًا في "فيلا بارك".

صحيفة "ذا صن" الإنجليزية كشفت أن نيوكاسل يونايتد مهتم للغاية بالحصول على خدمات كوتينيو، بالنظر إلى المستوى الذي قدمه منذ عودته إلى إنجلترا.

ويريد أستون فيلا استمرار كوتينيو في صفوف الفريق، لكن قد لا يملك القدرة على دفع خيار الشراء الباهظ نسبيًا.

ويتحمل برشلونة حاليًا جزء من راتب كوتينيو، فيما يدفع أستون فيلا الجزء الباقي، وستكون عملية التعاقد مع الدولي البرازيلي معقدة بالنسبة إلى الفريق الإنجليزي، ويبدو نيوكاسل مستعدًا لتلبية طلبات برشلونة واللاعب المالية.

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