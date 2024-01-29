الاتفاق يقترب من التوقيع مع اللاعب لأربع سنوات..

SHAHID

واحدة من أكثر الأشياء التي كانت جماهير النصر السعودي تخشاها في الفترة الأخيرة، وحذرت الإدارة منها، قد اقتربت من أن تصير واقعة رسمية خلال ما تبقى من الميركاتو الشتوي الجاري.

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جمهور العالمي طالب خلال الفترة الماضية الإدارة مرارًا وتكرارًا بتجديد عقد الجناح الشاب خالد الغنام، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل 2024-2025، لكنها لم تفعل.

ووفقًا لقسم "الميدان الرياضي" التابع لصحيفة "اليوم" فإن الاتفاق بقيادة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد اقترب من حسم صفقة الغنام، في ظل سعيه لتحسين نتائج النواخذة.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يوقع الاتفاق عقدًا لمدة أربع سنوات مع لاعب النصر خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما اتفق معه على كافة الأمور المادية والتعاقدية.

حال إتمام تلك الصفقة، فإنه سيكون ثاني لاعب من النصر ينتقل للاتفاق في الموسم الجاري، بعد تأكيدات صحيفة "الرياضية" إتمام النواخذة التعاقد مع لاعب وسط العالمي الإيفواري سيكو فوفانا.

يذكر أن صاحب الـ23 عامًا شارك في 13 مباراة خلال الموسم الجاري مع العالمي، وكانت الجماهير تعول عليه الكثير بشأن مستقبل الفريق.

SHAHID