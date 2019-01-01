جيرارد يغلق الباب في وجهه ديربي كاونتي لتعويض لامبارد

ستيفن جيرارد يرفض تعويض لامبارد في ديربي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أغلق ستيفن جيرارد، المدير الفني لنادي رينجرز الأسكتلندي الباب في وجه فريق ديربي كاونتي، حول خلافة لامبارد المدير الفني للفريق.

ويقترب فرانك لامبارد، من الرحيل عن صفوف ديربي من أجل تدريب فريقه القديم تشيلسي، خلفاً لماوريسيو ساري المدير الذي انتقل إلى يوفنتوس الإنجليزي.

حاولت إدارة ديربي التواصل مع جيرارد من أجل تعويض رحيل لامبارد المحتمل، ولكن لاعب ليفربول السابق رفض ذلك، مشدداً على أنه ملتزم بعقده مع فريقه.

ويرتبط جيرارد صاحب الـ 39 عاماً، بعقد يمتد إلى أربع سنوات مع الفريق الإسكتلندي، كما أنه بدأ بالاستعداد للموسم الجديد بعد تعاقده مع أربعة لاعبين جدد، قبل فترة الاعداد في البرتغال.

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الجدير بالذكر أن جيرارد قام بتدريب رينجرز في 61 مباراة منذ يونيو 2018، حقق خلالها الفوز في 32 مناسبة وتعادل في 19 مباراة، وخسر 10 مباريات.