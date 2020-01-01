جيرارد يعلن موقفه من خلافة كلوب في ليفربول

نتائج مذهلة للنجم الإنجليزي السابق مع رينجرز

كشف ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول ومدرب نادي رينجرز الاسكتلندي، عن موقفه من خلافة يورجن كلوب في تدريب الريدز بالمستقبل القريب.

جيرارد الذي يعتبر من أهم أساطير ليفربول، يعيش فترة مبهرة مع رينجرز، حيث يحتل المركز الأول بجدول الدوري المحلي بفارق 16 نقطة كاملة عن سلتيك الثاني بعد 19 جولة من البطولة.

تألق النجم الإنجليزي دفع العديد من المتابعين، يتوقعون أنه سيأتي بدلًا من كلوب في حالة رحيله عن ليفربول.

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وهو ما رد عليه جيرارد في تصريحات لموقع "TheAthletic":"أتعرض لهذا السؤال كثيرًا، وبالنسبة لي، هل أحب أن أكون مدربًا لليفربول يومًا ما؟ هل هو حلم؟ بالطبع".

وأضاف:"هو ناد يعني كل شيء بالنسبة لي، ولكن لدينا واحد من أفضل المدربين في العالم إن لم يكن أفضلهم، ولذلك قد يستمر لفترة طويلة مع الفريق".

وتابع:"النادي كان رائعًا معي طوال مسيرتي، وما زلت أشاهد جميع المباريات وعلاقتي قوية بهم الآن، ولكن لا يوجد شيء آخر لمناقشته حقًا".

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واستكمل صاحب الـ40 سنة:"من الصعب جدًا توقع المستقبل، مسيرتي كلاعب جيد لليفربول لا تعني بالضرورة أنني المدرب القادم للفريق، لو توفرت هذه الوظيفة ستكون هناك قائمة طويلة جدًا من المدربين المرشحين".

يذكر أن جيرارد خاض أكثر من 700 مباراة مع ليفربول طوال مشواره مع الفريق، وحقق بعض الألقاب أهمها دوري أبطال أوروبا في 2005.