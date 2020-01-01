جيرارد يختار مرشحيه لجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي

هندرسون أم صلاح أم ماني أم دي بروينه.. جيرارد يختار الأفضل

وضع المدير الفني لنادي رينجرز الأسكتلندي وأسطورة ليفربول ستيفن جيرارد 5 أسماء مرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وتعود منافسات البريميرليج من جديد في العشرين من الشهر الحالي بعد توقف استمر لأكثر من 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد وحول العالم.

وسيتوج رجال يورجن كلوب بطلاً إذا حصلوا على ست نقاط فقط من مبارياتهم التسعة المتبقية، حيث ستبدأ بمواجهة ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون يوم الأحد المقبل في أول مباراة له بعد فترة التوقف.

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وقال جيرارد إن هناك العديد من اللاعبين الذين قدموا موسمًا مميزًا هذا العام ويستحقون المنافسة على جائزة الأفضل، وجاء أغلبهم من ليفربول بالطبع.

وأضاف: "فيرجيل فان دايك وساديو ماني وترينت ألكسندر أرنولد كانوا مميزين تمامًا مثل هندرسون، ولكن مهارات القيادة لدى جوردان تمنحه الأفضلية"

وتابع في تصريحاته لذا أتلتيك: "كيفين دي بروينه كذلك كان مميزًا وينطبق عليه كل ما ينطبق على الثلاثي فان دايك وساديو ماني وأرنولد"

وأردف: "ولكن يبقى هندرسون الأكثر استحقاقًا بالنسبة لي، وإذا حصل عليها، فلا أعتقد أن أي شخص يمكن أن يجادل أو يتذمر، سيستحقها مثل أي شخص آخر يركض من أجلها"

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يذكر أن ليفربول يمكنه حسم اللقب في حال فاز على إيفرتون وفاز آرسنال على مانشستر سيتي الجولة المقبلة، أو في حال فاز بمباراتيه المقبلتين بغض النظر عن نتائج المنافس.