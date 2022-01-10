جيرارد يبعث برسالة لكوتينيو قبل بداية مشواره مع أستون فيلا

أكد المدرب الإنجليزي ستيفين جيرارد أسطورة ليفربول والمدير الفني لأستون فيلا على القيمة الكبيرة للبرازيلي فيليبي كوتينيو.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "ميترو" على لسانه قائد الريدز السابق، أكد خلالها أن كوتينيو سيضيف الكثير لأستون فيلا.

وقال جيرارد: "هو لاعب استمتعت سابقًا باللعب بجواره، وأعلم أن بقية الفريق هنا في أستون فيلا سيستفيدون من قدراته وخبراته".

وأضاف: "وجوده سيكون قيم للغاية بالنسبة لنا في ظل الإصابات التي يعاني منها الفريق والمشاركات في كأس الأمم الإفريقية والتي قللت من خياراتنا الهجومية".

وكان أستون فيلا قد نجح في الحصول على خدمات كوتينيو بشكل رسمي من برشلونة في صورة إعارة حتى نهاية الموسم.

وسيتحمل أستون فيلا الجزء الأكبر من راتب كوتينيو خلال فترة الإعارة، في ظل المشاكل المالية الكبيرة التي يعاني منها الفريق الكتالوني.

وأكدت تقارير عديدة أن كوتينيو كان قد تنازل عن الجزء الملزم برشلونة بدفعه من راتبه من أجل تيسيير الأمور وحسم الصفقة.

جدير بالذكر أن كوتينيو كان قد لعب مع جيرارد في صفوف ليفربول لمدة موسمين قبل أن يرحل الإنجليزي للوس أنجلوس الأمريكي.