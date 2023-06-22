جيرارد بيكيه يهاجم فلورنتينو بيريز: لا مكان لدفتر شيكاته في دوري الملوك!

بيكيه لم يفوت الفرصة للهجوم على رئيس ريال مدريد..

يعد جيرارد بيكيه نجم برشلونة الإسباني السابق هو الواجهة الأكثر وضوحًا لبطولة "دوري الملوك"، ليس فقط لكونه رئيس المسابقة المستحدثة، ولكن أيضًا بسبب مشاركته في كافة البرامج الخاصة بها.

بطولة "دوري الملوك" تريد تقديم نفسها كمنتج ترفيهي جديد باجتذاب العديد من النجوم، مثل أندريا بيرلو، وسيرخيو أجويرو، وإيكر كاسياس، ورونالدينيو، لكن في نفس الوقت أن تنأي بنفسها عن كرة القدم التقليدية.

لكن بعيدًا عن البطولة، استغل بيكيه مقابلة أجراها مع صحيفة "ماركا" الإسبانية لتوجيه سهام النقد إلى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، مؤكدًا أن "دوري الملوك" لا مكان فيه لأشخاص مثله.

وقال بيكيه: "دوري الملوك يريد الابتعاد عن كرة القدم بشكلها التقليدي، والترويج للترفيه والعرض فقط".

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر بيكيه أنه من الضروري أن تمتلك فرق دوري الملوك نفس الأدوات للحصول على منافسة أكثر عدالة، حيث أكد: "من الضروري أن تحظى الفرق الـ12 بنفس المعاملة على قدم المساواة وأن ينموا بشكل متساوٍ، وأن يكون لديهم نفس التوزيع المالي".

واختتم: "لا نريد المسافات الاقتصادية التي نراها في كرة القدم الأوروبية وفي كرة القدم الإسبانية، لقد تعرضنا لضغوط لأن هناك رئيسًا يريد أن يضع اسمه في دفتر الشيكات ، ويريد أن يكون مثل فلورنتينو ولن نسمح له بذلك".