بيكيه: سيرخيو راموس أقوى مني .. وكريستيانو رونالدو أفضل البشر وليونيل ميسي فضائي

بيكيه يتحدث عن موقف دوري الملوك وبيب جوارديولا ورئيس ريال مدريد

امتدح النجم الإسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة السابق، المدرب بيب جوارديولا وعمله الذي قام به مع البلوجرانا، خلال فترة تواجده كمدافع للفريق.

وقال بيكيه خلال تصريحات مع صحيفة "كويري ديلو سبورت" الإيطالية: "كنا نمتلك في برشلونة عدد لا يصدق من المواهب، ولكن الشيء الأكثر استثنائية في هذا الوقت كان الجمع بين تلك المواهب وجوارديولا".

وأضاف: "وصلنا عمليًا إلى برشلونة معًا، أنا وتشافي وإنييستا وميسي وبويول وبوسكيتس في الملعب، وبيب على مقاعد البدلاء، كنا جميعًا أبناء لامسيا ونعرف بعضنا البعض، وكان هناك تفاهم طبيعي بيننا ومن السهل اتباع أسلوب جوارديولا".

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وواصل: "بيب عبقري على المستوى التكتيكي والاستراتيجي، فهو يعرف كيف يقرا المباراة ويتنبأ بنهايتها، كما يمنحك الأدوات اللازمة من أجل اللعب على الهجوم المرتد أو الدفاع، وأيضًا رائع في تحفيز اللاعبين ليس له منافس في هذا الأمر، ويتمكن من الحفاظ على ثبات المجموعة لعدة سنوات، فهذا كان معقدًا للغاية".

وبعد سؤاله عمن هو الأقرب سيرخيو راموس أم أنت؟ رد بيكيه قائلًا: "في صالة الألعاب الرياضية سيرخيو أقوى مني".

وتحدث بيكيه عن ميسي ورونالدو حيث قال: "ليونيل كان دائمًا مختلفًا عن الآخرين، كريستيانو أفضل البشر، ولكن ميسي كائن فضائي ولا ينتمي إلى هذا الكوكب، رأيته يتدرب كل يوم ويقوم بأشياء لا تصدق، لن يحدث ذلك مرة أخرى، كان شخصًا يتمتع بسرعة التفكير والتصميم، وصل في سن 13 عامًا ولعب بنفس الطريقة في فريق الشباب والفريق الأول".

وعلق مدافع برشلونة السابق عن تطور دوري الملوك وإمكانية تجاوزه لكرة القدم التقليدية، وموقف فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد من ذلك، حيث قال: "بيريز فوي جدًا ولديه معاركه ومنتقديه والدوري لا يزال على قيد الحياة، ونحن في دوري الملوك ننمو شيئًا فشيئا، ولا أعرف أين سنكون بعد 5 سنوات، ولكنني أضمن أننا سنستمر، وسنكرس كل الاهتمام والحب لمساعدتها لغزو كل بلد تذهب له بعد ذلك".

واختتم جيرارد تصريحاته قائلًا: "كنت سأنتقل إلى يوفنتوس بعد عامي الأخير في مانشستر يونايتد، بالتحديد في عام 2007، وقد أعود لكرة القدم مرة أخرى وأقوم بأشياء أخرى، ولكنني الآن أشعر بالتركيز والهدوء، لكن كوني مدربًا لا يهمني، بعد 20 عامًا من الروتين قادني إلى التشبع، كنت أتدرب كل يوم وألعب مباراة كل 3 أو 4 أيام، وأنا بحاجة ماسة للراحة".