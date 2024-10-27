وكأنه سافر عبر الزمن .. توقع جيرارد بيكيه بشأن نتيجة الكلاسيكو وثنائية ليفاندوفسكي تُبهر الجميع

توقع مبهر من بيكيه بشأن الكلاسيكو!

يبدو أن النجم الإسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة السابق، يمتلك آلة الزمن، التي أتاحت له السفر لمشاهدة الكلاسيكو الذي أقيم مساء أمس السبت، قبل المباراة بأيام!

ونشر حساب "Sports Center" التابع لشبكة "ESPN" عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فيديو لبيكيه وهو يتوقع نتيجة الكلاسيكو.

وقال بيكيه في الفيديو: "أتوقع فوز برشلونة على ريال مدريد بنتيجة 4-0، وسيُسجل بيكيه هدفين وهدف لبيدري وهدف لجافي".

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توقع بيكيه بشأن مواجهة الكلاسيكو كان صحيحًا، حيث فاز برشلونة على ريال مدريد برباعية دون رد، وسجل ليفاندوفسكي هدفين.

بينما التوقع الخاطئ كان بشأن محرزي الهدفين الآخرين، حيث سجل لامين يامال ورافينيا باقي أهداف الرباعية.