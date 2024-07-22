جيرارد يطلب والنصر يرحب .. الاتفاق يصارع ناديين آخرين على لاعب العالمي

ثلاثة عروض داخلية بعد اهتمام مورينيو بلاعب النصر..

يستعد النصر لوداع أجنبي جديد في الميركاتو الصيفي الجاري بعد الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، إذ يمتلك ثلاثة عروض بالفعل والمدير الفني لويس كاسترو لا حاجة له به.

العالمي في الصيف الجاري تعاقد مع صفقة وحيدة هو الحارس البرازيلي بينتو، فيما ودع بخلاف أوسبينا، الحارس وليد عبدالله والظهير محمد قاسم.

أما الاسم الآخر الذي يستعد للرحيل فهو الإيفواري سيكو فوفانا، فبحسب صحيفة "الرياضية" لديه ثلاثة عروض بالفعل.

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الصحيفة أوضحت أن ستيفن جيرارد؛ المدير الفني للاتفاق، طلب التعاقد مع فوفانا بعدما قضى معه النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا من النصر.

وبخلاف الاتفاق، أشارت "الرياضية" إلى أن الأخدود كذلك مهتم بالتعاقد مع الإيفواري، ونادٍ ثالث في دوري روشن، لكنها لم تُفصح عن اسمه، مؤكدة أن النصر يريد الاستغناء عنه سواء بالإعارة أو البيع النهائي.

في الوقت نفسه، خيار بيعه لنادٍ خارجي محتمل، حال وصول عرض مناسب له، خاصةً وأن بعض التقارير تحدثت عن اهتمام المدرب جوزيه مورينيو بجلبه لفنربخشه التركي.

يذكر أن فوفانا مرتبط بعقد مع النصر يمتد لنهاية موسم 2025-2026 بعدما كان قد انضم له في صيف 2023 قادمًا من الدوري الفرنسي.