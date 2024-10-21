اتخذ موقفًا مفاجئًا وصادمًا في المؤتمر الصحفي .. جيرارد يُهاجم الحكم بعد خسارة الاتفاق أمام العروبة

خسارة موجعة للنواخذة في دوري روشن السعودي

شن ستيفن جيرارد المدير الفني للاتفاق هجومًا شرسًا على محمد الحربي حكم مباراة فريقه أمام العروبة في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، وقد اتخذ موقفًا مفاجئًا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء ودعمته إدارة ناديه بإصدار بيان يُهاجم الحكم.

الاتفاق خسر على ملعبه في الدمام أمام العروبة 3-2 بعد مباراة مثيرة شهدت عبد الله رديف مهاجم الاتفاق في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول الذي انتهى بتقدم أصحاب الملعب 2-1، بجانب طرد أحد أعضاء الجهاز الفني للنواخذة.

المدرب الإنجليزي رفض الإجابة على أي سؤال يتعلق بالمباراة خلال المؤتمر الصحفي عقب نهايتها، مركزًا حديثه على مهاجمه الحكم السعودي ومحملًا إياه مسؤولية الخسارة الصادمة، إذ قال، كما نقلت صحيفة الرياضية السعودية، "لن أستقبل أي سؤال عن المباراة، وذلك بسبب أنني لست سعيدًا من قيادة الحكم للمباراة، أبارك للمنافس فوزه بالثلاث نقاط، لكن الحكم أفسد المباراة وسأشكوه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أضاف "أداء الحكم كان أقل من مستوى المباراة، وهذا كان واضحًا بالنسبة لي من البداية التي استقبلنا خلالها الهدف الأول الجميل للخصم، لكن استطعنا تعديل النتيجة والتقدم، إلا أن العروبة تمكن من الفوز مجددًا، لكن أعيد وأكرر أن حكم المباراة كان سيئًا، وأعتذر عن إجابة أي سؤال في المؤتمر".

الاتفاق من جانبه أصدر بيانًا حمل خلاله الحكم مسؤولية الخسارة وطالب اللجان المختصة بإعادة النظر في جودة أداء الحكام والعمل على تفادي الأخطاء التحكيمية الفادحة، وأتم بالإشارة إلى أن النادي سيستعين بحكام أجانب لما تبقى من الموسم، وذلك استجابة لمطالب جماهيره.

يُشار إلى أن الخبير التحكيمي المصري، سمير عثمان، أكد خطأ قرار الحكم طرد عبد الله رديف عند الدقيقة الـ50 من المباراة.