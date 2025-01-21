سار على خطى ماتياس يايسله .. ستيفن جيرارد يُحمل اللاعبين مسؤولية الخسارة أمام الأهلي

الاتفاق سقط أمام الأهلي في دوري روشن السعودي

هرب ستيفن جيرارد من المسؤولية ووجه أصابع الاتهام نحو اللاعبين في خسارة الاتفاق أمام الأهلي 2-1 مساء أمس في الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

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الاتفاق سقط على ملعبه في الدمام 2-1 أمام الأهلي ليُواصل سجله السيئ في دوري روشن السعودي، حيث توقف رصيده عند 18 نقطة تضعه في المركز الـ11 قبل ختام الجولة الـ16.

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المدرب الإنجليزي اتهم لاعبيه بفقدان الثقة أمام الكبار خلال الشوط الأول، بقوله، حسبما نقلت صحيفة الرياضية، عقب اللقاء "من وجهة نظري أن بعض اللاعبين يفقدون الإيمان بالنفس أمام الفرق الكبيرة في الدوري، لذا بين الشوطين عمِلنا على منحهم الثقة، لكنْ الأهم أن نتحلَّى بالثقة والإيمان في أنفسنا خلال المباريات المقبلة".

أضاف "كان الأهلي أفضل منا في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني ظهرنا بمستوى أفضل، وسنحت لنا عديدٌ من الفرص، وسجلنا. الشيء الإيجابي اليوم أننا أظهرنا قتاليتنا حتى الدقائق الأخيرة".

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جيرارد سار على خطى ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي ووجه نداء للإدارة بضرورة دعم الفريق بالمزيد من الصفقات خلال يناير الجاري، خاصة بعدما فقد سيكو فوفانا لاعب النصر الذي كان معارًا للاتفاق لكنه انضم إلى رين الفرنسي مؤخرًا.

إذ قال "أتمنى أن تكون الأيام العشرة المقبلة من الفترة مميَّزةً بالنسبة لنا خاصةً بعدما خسرنا سيكو فوفانا، وربما كارل توكو إيكامبي".