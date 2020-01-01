جيجز يُلمح لضرورة رحيل بيل عن ريال مدريد

كي يتحسن..

ألمح ريان جيجز، المدير الفني لمنتخب ويلز، إلى ضرورة مغادرة جاريث بيل لناديه الحالي ريال مدريد وكسب دقائق أكثر ليعود لمستواه المعتاد.

وخرج بيل تمامًا من حسابات مدربه زين الدين زيدان في نهاية الموسم المنقضي، ولا تتوقف الاستفزازت بينه وبين جماهير النادي الملكي بتفضليه لأمور أخرى على الميرينجي.

التقارير من الصحافة تحدثت عن أن الريال يسعى للتخلص من الدولي الويلزي هذا الصيف، بيد أن اللاعب يرفض الرحيل بسبب راتبه الضخم.

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وشارك بيل في 45 دقيقة أمام منتخب فنلندا في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية، وبالنسبة لجيجز فالوقت القليل كانت نتيجة لغيابه الطويل عن المباريات.

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أسطورة مانشستر يونايتد في تصريحات صحفية قال "لم يتغير الوضع، أنا سعيد دائمًا بجاريث عندما يأتي إلى هنا، إنه رائع في المعسكر وشخص يتطلع له الجميع".

كما أضاف "مثل أي لاعب آخر، يحتاج إلى مزيد من الوقت في التدريب وكذلك المزيد من الدقائق في المباريات".

وأتم "سررت بإمكانية مشاركته لـ45 دقيقة، لقد شارك في التدريبات لمدة يومين أو ثلاثة فقط، فنلندا فريق يعتمد على القوة البدنية لذلك كان من الأفضل لنا أن نقحمه لمدة 45 دقيقة فقط".

الجدير بالذكر أن ثمة تقارير من الصحف الإنجليزية أشارت إلى إمكانية عودة صاحب الـ31 عامًا إلى الدوري الإنجليزي من بوابة فريقه السابق، توتنهام.