جيجز مازحًا: أبلغت جيمس باستبعاده لو خسر من مانشستر سيتي!

حب المانيو يجري في أعماقه..

كشف ريان جيجز، أسطورة مانشستر يونايتد والمدير الفني الحالي لمنتخب ويلز، أنه أبلغ دانيل جيمس، نجم المانيو، بعدم انضمامه للمنتخب مجددًا حال الهزيمة من مانشستر سيتي في ديربي المدينة.

جيمس كان من المشاركين في الفوز الذي حققه الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف على كتيبة بيب جوارديولا، في المباراة التي أُقيمت مساء السبت على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

جيجز في تصريحات للصحفيين تحدث عن مزحته مع جيمس، حيث قال "لقد قلت لجيمس أنه إذا خسر اليونايتد أمام السيتي فإنني لن أختاره!.".

كما تحدث عن انتصار كتيبة سولشاير، فقال "إن الانتصار ضخم للغاية وسيمنحنا الثقة من أجل أن نسير إلى الأمام، كل المباريات الكبيرة تحتاج إلى التركيز الذي كان لدى اللاعبين اليوم.".

وأردف "لقد ركز الفريق على الدفاع بشكل كبير، إلى جانب التأكد من التعامل السليم مع التمريرات بعد قطع الكرة من الخصوم ثم ينطلق اللاعبون ويسببون مشاكل كبيرة للسيتي.".

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في الوقت نفسه، فاعتبر جيجز أن عودة بول بوجبا المتوقعة خلال الأسابيع القليلة المقبلة ستشكل إضافة كبيرة لفريق ملعب الأولد ترافورد، وطالب الجماهير بالصبر عليه مؤكدًا على ما يمتلكه من إمكانيات فنية رفيعة المستوى.

"الخطوة التالية لنا هي الفوز على الفرق التي تميل إلى الدفاع، ولهذا السبب جلبنا بول بوجبا إلى مانشستر يونايتد، إنه اللاعب الذي يمكنه أن يفتح كل الأبواب المغلقة."

وأتم "دعوه يلعب بشكل جيد ومتسق لأن هذه هي خطوة مانشستر المقبلة.".

الجدير بالذكر أن فوز المانيو على السيتي قد جعله يرتقي إلى المركز الخامس برصيد 24 نقطة، وبفارق 5 نقاط فقط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.