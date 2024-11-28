"مصدر إلهام لملايين المشجعين" .. إنفانتينو يوجه رسالة خاصة لأسطورة ريال مدريد

رئيس الفيفا يسترجع الذكريات

أشاد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بمسيرة لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، موجهًا رسالة خاصة للنجم الكرواتي.

واستعاد إنفانتينو ذكريات خاصة من كأس العالم الأخيرة 2022 التي استضافتها قطر، وفاز بها منتخب الأرجنتين بعد الفوز على فرنسا في النهائي بركلات الترجيح، بينما حلت كرواتيا بالمركز الثالث.

ونشر إنفانتينو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، رسالة للنجم الكرواتي، قال فيها: "كان اللاعب الخالد لوكا مودريتش مصدر إلهام في كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، حيث قاد منتخب كرواتيا إلى المركز الثالث، بعد حصولهم على الميدالية الفضية في نسخة 2018".

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وأضاف: "شكرًا جزيلاً للاعب الذي يواصل إلهام ملايين المشجعين في جميع أنحاء العالم".

ويعتبر لوكا مودريتش أسطورة لمنتخب كرواتيا، حيث لعب مباراته الدولية الأولى من 18 عامًا، وخاض مع منتخب بلاده 184 مباراة دولية سجل خلالها 27 هدفًا وصنع 29 تمريرة حاسمة.