حضر في "كامب نو" ومكالمة غيرت مسيرته .. الكشف عن فرصتين ضائعتين لانضمام بوفون إلى برشلونة

المرة الأولى كان في سن الـ22 عامًا فقط!

رغم امتلاك برشلونة لعدة حراس مميزين، سواء زوبيزاريتا أو فيكتور فالديس وصولًا إلى تير شتيجن، إلا أن الأسطورة الإيطالي جيانلويجي بوفون كان قريبًا من ارتداء قميص البلوجرانا مرتين، ولكن الظروف والاختيارات حالت دون ذلك.

وقال سيلفانو مارتينا وكيل بوفون لشبكة "ريليفو": "في مطلع القرن الـ21، كان برشلونة يعاني أزمة عميقة، سواء على مستوى الأداء أو النتائج، بقيادة رئيسه آنذاك جوان جاسبارت خلال موسم 2001-2002".

وتابع: "تعاقب على حماية مرمى الفريق أربعة حراس (بيبي رينا، دوترويل، روبرتو بونانو، وأرناؤو) في ظل انعدام الاستقرار، ووسط هذه الفوضى، حاول برشلونة التعاقد مع بوفون، الذي كان يبلغ حينها 22 عامًا ويلعب لصالح بارما".

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وواصل: "برشلونة توصل لاتفاق مع بارما بقيمة 55 مليون يورو، وكان كل شيء يسير في اتجاه انضمام بوفون، إلا أن مكالمة هاتفية من المدير الرياضي ليوفنتوس لوتشيانو موجي غيرت كل شيء".

وكيل بوفون أردف: "كنا في برشلونة وقد حضرنا مباراة في الكامب نو، ولكن فجأة اتصل موجي وسألني ماذا نفعل هناك، أخبرني: جيجي يجب أن يكون ملكًا لليوفي".

في النهاية، اختار بوفون الانتقال إلى يوفنتوس، حيث حقق كل الألقاب الممكنة باستثناء دوري أبطال أوروبا.

بالنسبة لوكيله، كان القرار منطقيًا لأن يوفنتوس في ذلك الوقت كان "قمة كرة القدم الأوروبية"، بينما كان برشلونة يعاني من أزمات تشبه ما يعانيه مانشستر يونايتد اليوم.

وأما عن المحاولة الثانية، فبعد سنوات من المجد مع يوفنتوس وتجربة قصيرة في باريس سان جيرمان، أعاد بوفون النظر في فكرة الانتقال إلى برشلونة عام 2021.

كان جوان لابورتا قد عاد إلى رئاسة النادي وكان يبحث عن صفقة "رمزية" لتعزيز صفوف الفريق.

أكد مارتينا أن بوفون كان متحمسًا لفكرة اللعب بجانب ليونيل ميسي، ولكن مرة أخرى، الظروف قادت بوفون إلى اتخاذ قرار مختلف.

بوفون، المعروف بشغفه باللعب كأساسي وحاجته لأن يكون عنصرًا قياديًا، رفض فكرة أن يكون بديلاً للحارس الألماني تير شتيجن.

وقال مارتينا: "لو كان في الثلاثين من عمره، لانتقل إلى برشلونة دون تردد، لكنه في هذه المرحلة من مسيرته، أراد أن يكون أساسيًا. كان بحاجة للشعور بأهميته، ولذلك عاد إلى بارما حيث بدأ كل شيء".

وعاد بوفون إلى بارما في 2021، النادي الذي انطلق منه قبل 20 عامًا، ولعب هناك حتى أعلن اعتزاله وهو في عمر 45 عامًا.

خلال مسيرته، أصبح بوفون رمزًا عالميًا لحراسة المرمى، وفاز بكأس العالم 2006 وكان قريبًا من الفوز بالكرة الذهبية.