أسطورة تشيلسي ينتقد برشلونة بسبب نجم إسبانيا الشاب: كيف تركوه؟!

أسطورة تشيلسي يستغرب من إدارة برشلونة...

انتقد جو كول، لاعب تشيلسي السابق، تصرف إدارة برشلونة، بالتخلي عن مارك جويو، الذي انضم إلى صفوف البلوز، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتدرج جويو في مراحل الناشئين بأكاديمية برشلونة، ولكنه لم يجد لنفسه مكانًا في الفريق الأول، فقرر الرحيل في الصيف الماضي، وانضم إلى تشيلسي مقابل 6 ملايين يورو.

ولم تكن بداية اللاعب الشاب هي الأفضل مع الفريق الإنجليزي، إلا أنه في الفترة الأخيرة قد توهج، ونجح في تسجيل خمسة أهداف في آخر مباراتين خاضهم في دوري المؤتمر الأوروبي.

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ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية، تصريحات جو كول، بشأن وضع اللاعب وقال: "كيف سمح له برشلونة بالرحيل، هذه الموهبة في غضون سنوات سيكون لاعبًا متكاملًا، أعتقد أن البارسا، أخطأ عندما تركه".

جدير بالذكر أن اللاعب الإسباني، صاحب الـ 18 عامًا، لا يشارك بصفة أساسية مع تشيلسي، في الدوري الإنجليزي، إلا أن مدربه إنزو ماريسكا، يعتبره مهاجم الفريق الأول في الدوري الأوروبي.