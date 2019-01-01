جو كول: هازارد هو اللاعب الأعظم في تاريخ تشيلسي

ناشد إدارة النادي الإنجليزي بالحفاظ على خدماته بدلاً من تركه يرحل عن الفريق الموسم القادم

يعتقد جو كول نجم تشيلسي السابق، أن إدين هازارد هو اللاعب الأبرز في تاريخ النادي الإنجليزي.

هازارد ساعد تشيلسي على الفوز بالعديد من البطولات منذ قدومه للفريق في 2012، ويقدم مستويات مميزة هذا الموسم تحت قيادة المدرب ماوريزيو ساري.

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ومع ذلك يظل مستقبل البلجيكي محل شكوك كبيرة، وسط أنباء حول رغبته في عدم التجديد لتشيلسي والانتقال لريال مدريد الموسم القادم.

وقال كول في تصريحات صحفية:"عندما وقع للنادي قلت أنه سيكون اللاعب الأعظم في تاريخ الفريق ومازلت مصراً على رأيي".

وأضاف:"لقد زاملت العديد من اللاعبين المميزين ولكن هازارد هو أفضل من عملت معه".

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وتابع:"عندما تنظر لكل ما فعله مع الفريق في فترة قصيرة جداً، ستدرك كم هو لاعب رائع، وربما الأفضل في الدوري الإنجليزي".

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واستكمل صاحب الـ37 عاماً:"يجب على تشيلسي الحفاظ عليه لأنه لاعب على أعلى مستوى ومن الصعب تعويضه".

جدير بالذكر أن هازارد نجح في تسجيل 13 هدف وصنع 10 في 30 مباراة لعبها مع البلوز حتى الآن هذا الموسم.