جو جوميز يكيح المديح لمينامينو ويؤكد: إضافة لا تصدق

لديه طاقة لا تصدق..

أشاد جو جوميز، لاعب ليفربول، بزميله تاكومي مينامينو، واعتبر أنه بمثابة الإضافة الهائلة لصفوف الريدز.

مينامينو انضم إلى صفوف ليفربول في يناير المنقضي قادمًا من سالزبورج بعد الأداء المذهل الذي قدمه هذا الموسم مع الفريق النمساوي.

جوميز بدوره تحدث عن مينامينو بقوله "إنه رجل سعيد وإيجابي دائمًا، لديه هالة لطيفة للغاية، الجميع يعلم كيف كان مؤثرًا عندما لعب أمامنا في دوري أبطال أوروبا.".

المزيد من الفرق

كما أضاف "عندما جاء إلى الأنفيلد مع سالزبورج كان واضحًا ما يمتلكه من إمكانيات، إنه إضافة لا تصدق بالنسبة لنا ويحاول التكييف حاليًا مع طريقتنا.".

ليفاندوفسكي: كلوب أبي وجوارديولا غيّر نظرتي لكرة القدم

صاحب الـ25 عامًا شارك في أربع مباريات مع ليفربول منذ انضمامه ما بين الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، ولكنه لم يسجل أهدافًا بعد.

وبشكل عام، فقد سجّل مينامينو بقميص سالزبورج في النصف الأول من الموسم 9 أهداف منهم 2 في دوري الأبطال، مع صناعته لـ3 آخرين في البطولة الأوروبية أيضًا.

يذكر أن ليفربول بات على وشك تحقيق الدوري الإنجليزي، حيث يحتل صدارة ترتيب البطولة برصيد 73 نقطة وبفارق 22 نقطة عن أقرب الملاحقين، مانشستر سيتي.