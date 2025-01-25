“لو ضربتها في رأسها لكان الضرر أكبر”.. نجم مانشستر سيتي السابق ينفي الاعتداء على زوجته!

نجم مانشستر سيتي السابق يخرج عن صمته...

نفى جوي بارتون، لاعب مانشستر سيتي، الأنباء التي انتشرت في الفترة الماضية حول ركل زوجته في رأسها أثناء شجار في منزلهما وهو في حالة سكر شديد.

واستدعت المحكمة بارتون صاحب الـ 42 عامًا، للتحقيق معه حول شكوى زوجته، والتي تفيد إلى تعرضها للضرب ثم ركلها في رأسها، في واقعة تعود إلى عام يونيو 2021.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، جزء تصريحات بارتون لدى المحكمة والتي قال فيها: "لقد دخلنا في نقاش تافه، وانتهى الأمر بنا إلى أن نصبح أكثر انفعالًا وكنا قريبين من بعضنا البعض، وتدخل أحد الأصدقاء لتهدئة الوضع بيننا، ولكن بالتأكيد دون عنف جسدي".

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ونفى بارتون، اتهامات بركل زوجته في رأسها: "أنا شخص يفقد أعصابه في بعض الأحيان، ولكن لو ركلت شخصًا في رأسه لكان الضرر أكثر بكثير مما يُزعم في هذه القضية".

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن التحقيقات مستمرة، على أن تكون الجلسة القادمة يوم 25 مارس المقبل.