"كرة القدم ساعدتني كثيرًا للتغلب على كل من ينتقدني"

كشف جول كوندي، لاعب برشلونة، عن شفعه الكبير بالموضة والملابس العصرية، دون الاكتراث إلى آراء المنتقدين لمظهره المميز.

ويعيش كوندي أفضل أيامه مع برشلونة، حيث أنه اللاعب الوحيد الذي لعب جميع مباريات فريقه هذا الموسم، إذ لم يخضع لعجلة التدوير ولم يتم استبداله قط، نظرًا لما يقدمه من أداء مميز وثابت مع الفريق الكتالوني.

وتحدث كوندي في تصريحاته لمجلة "فوج" المهتمة بالموضة وأسلوب الحياة، قائلًا: "لقد مر وقت طويل منذ أن أثرت آراء الآخرين علي. أعرف نفسي جيدًا وأشعر بالراحة مع نفسي وما أرتديه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف الظهير الفرنسي: "أعتقد أننا نمنع أنفسنا من الحياة ونضع حواجز عندما نقلق بشأن كيفية رؤية الآخرين لنا وما يقولونه أو يفكرون فيه".

وتابع كوندي: "كرة القدم ساعدتني كثيرًا للتغلب على كل من ينتقدني، لأنني لو استمعت إلى كل ما قيل وكتب، ربما كنت سأتوقف عن اللعب منذ فترة طويلة".

وأردف: "أهتم كثيرًا بالملابس العصرية والرياضية، لكنني أيضًا أحب الملابس الكلاسيكية وارتداء البدل. يعكس أسلوبي اهتماماتي المتعددة، والتي تشمل كرة القدم وكرة السلة والهيب هوب والسينما وغيرها، كما أعشق أفلام المافيا".

واستمر نجم برشلونة: "ارتداء الملابس الأنيقة هو وسيلة للشعور بالثقة والتواصل مع الناس وإظهار عالمي لهم. لدي 4 اهتمامات رئيسية في الحياة، وهي كرة القدم والموسيقى وكرة السلة والأزياء".

وختم: "أتأثر كثيرًا بعدد من المشاهير في مختلف المجالات، مثل السطورة ديفيد بيكهام، المطربة ريهانا، نجم كرة السلة ألين ايفرسون ومصمم الأزياء إيف سان لوران".