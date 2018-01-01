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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

جويدي يُعالج أخطاء لاعبي الأهلي قبل مواجهة الهلال

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يلتقي الأهلي أمام المتصدر الهلال في الرياض، ضمن مواجهات الجولة الـ14 لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

واصل النادي الأهلي التدريب تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني بابلو جويدي مدرب الأهلي ضمن استعدادات فريقه تأهباً لمواجهة الكلاسيكو أمام الهلال، يوم الجمعة المقبل.

ويلتقي الأهلي أمام المتصدر الهلال في الرياض، ضمن مواجهات الجولة الـ14 لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

جويدي أكد على لاعبيه ضرورة التركيز طوال المباراة وتطبيق التعليمات الفنية المطلوبة والبعد عن الأخطاء التي عادة ما تكلف الفريق كثيراً.

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وحذر جويدي لاعبيه من تكرار هذه الأخطاء التي تسببت في خسارة كثير من النقاط خلال المواجهات الماضية.

وفي إطار أخر، استعاد الجهاز الفني لفريق الأهلي اللاعب باولو دياز المدافع الدولي التشيلي، للمشاركة في مباراة الهلال المقبلة وتعزيز خطوطه الخلفية، بعد أن غيّبته البطاقة الحمراء التي حصل عليها في مواجهة الرائد قبل الماضية عن مباراة الشباب الأخيرة للإيقاف.

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