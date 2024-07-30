عكس رغبة جويدو فينجا .. إبراهيم المهيدب يرضي جماهير النصر بـ"قرار على خطى الهلال" في السوبر

تحرك عاجل من رئيس النصر..

تدخل إبراهيم المهيدب، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر السعودي "غير الربحية"، لحسم إحدى القضايا الجدلية، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

النصر يبدأ موسمه الجديد، في الرابع عشر من أغسطس 2024؛ وذلك بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ووفقًا لصحيفة "الميدان الرياضي"، مساء اليوم الثلاثاء، تقدم المهيدب بطلب رسمي إلى اتحاد الكرة السعودي؛ لـ"استقدام" حكام أجانب في مباريات الفريق النصراوي، ببطولة كأس السوبر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة كشفت عن أن الإدارة التنفيذية بنادي النصر، التي يرأسها الإيطالي جويدو فينجا، كانت ترفض فكرة "استقدام" حكام أجانب في كأس السوبر، وهو ما أثار غضب جماهير الفريق الأصفر؛ قبل أن يتدخل المهيدب مؤخرًا.

جدير بالذكر أن صحيفة "الرياضية" كانت قد أكدت صباح اليوم الثلاثاء، أن نادي الهلال؛ هو الوحيد الذي طلب الاستعانة بـ"حكام أجانب" في كأس السوبر، من بين جميع الفرق المشاركة.