جويدو فينجا "الرجل الأقوى داخل النصر" .. تسبب في انتفاضة كريستيانو رونالدو ولا يخاف من طرد الأساطير

الجدل يعود إلى النصر بسبب الرجل الأقوى في النادي

SHAHID

لا يمر موسم رياضي واحد فقط على نادي النصر السعودي؛ إلا وكان هناك إثارة من نوعٍ خاص، سواء فنية متعلقة بالفريق الأول لكرة القدم، أو إدارية.

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لكن.. الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، كان الأكثر هدوءًا لنادي النصر في عصر الاحتراف؛ حيث ساعدت النتائج الإيجابية للفريق الأول، والتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، على حساب الغريم الهلالي، في ذلك.

ظل هذا الهدوء سائدًا داخل قلعة العالمي؛ حتى بدأ جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي للنادي، في تصدر العناوين الرياضية، بمجموعة من المواقف والقرارات المثيرة للجدل.

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جويدو بدأ إثارة الجدل، عندما دعم فكرة إدارة الحكم السعودي، مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مسابقتي دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين.

رئيس النصر التنفيذي أكد على ضرورة دعم الحكم المحلي، حتى يكتسب الثقة؛ الأمر الذي عرضه للهجوم من المنتمين للفريق الأصفر، وعشاق الأندية المنافسة.

جماهير العالمي وبعض الإعلاميين اعتبروا أن هذا القرار ضد فريقهم، وسيجعله عرضة لخسارة العديد من النقاط، أما عشاق الأندية المنافسة، شككت في وجود دعم خفي من الحكام السعوديين للنصر.

وبعد أيام قليلة من أزمة الحكام.. أشعل جويدو فينجا، جدلًا جديدًا داخل نادي النصر؛ وهذه المرة بخصوص مكافآت الفوز والتتويج بالبطولات، التي تمنح إلى نجوم الفريق الأول لكرة القدم.

فينجا أصر على إعادة صياغة المكافآت، حيث وجد أنها مُبالغ فيها كثيرًا؛ الأمر الذي أغضب عدد كبير من اللاعبين؛ بدرجة جعلت الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، "ينتفض" في محاولة لاحتواء الموقف، قبل التصعيد.

مواقف مثيرة لجويدو فينجا خلال رحلته مع نادي روما

المثير في الأمر.. أن اسم جويدو فينجا، ارتبط أيضًا ببعض المواقف الجدلية، خلال فترة عمله كرئيس تنفيذي في نادي العاصمة الإيطالية روما، في الفترة من 2018 إلى 2021.

الأسطورة الإيطالية دانييلي دي روسي، اتهم فينجا بـ"التسبب" في رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم، في عام 2019؛ وذلك بعد 18 سنة كاملة داخل نادي العاصمة.

وفي مؤتمر وداع اللاعب.. قال جويدو: "حاولت إقناع دي روسي، باعتزال كرة القدم، وتولي منصب إداري في روما، لكنه رفض"؛ الأمر الذي رد عليه الأسطورة الإيطالية؛ بالقول: "لو كنت رئيسًا تنفيذيًا، لجددت لنفسي.. لازلت أستطيع تقديم المزيد داخل المستطيل الأخضر".

وخلال عهده في روما أيضًا.. ترك الأسطورة الإيطالية فرانشيسكو توتي، منصبه الإداري في النادي عام 2019؛ وذلك بسبب قلة الصلاحيات الممنوحة إليه، بالمقارنة معه ومع باقي المسؤولين.

كما تعرض الرئيس التنفيذي الحالي لنادي النصر، لـ"الإيقاف" لمدة 30 يومًا، خلال فترة عمله في روما، وذلك عام 2020؛ بتهمة "الإهمال" والمساهمة في نشر فيروس "كورونا".

أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي، قدّم شكوى ضد مسؤولي روما، بعد إصابته بفيروس "كورونا"؛ حيث زعم أن العدوى انتقلت إليه من لاعبي فريق العاصمة الإيطالية، الذين لم يتبعوا الإجراءات الوقائية المنصوص عليها، خلال مواجهة ناديه.

ولم تتوقف إثارة جويدو عند المستطيل الأخضر.. الرجل القوي في عالم الإدارة، اقتحم المجال السياسي هذه المرة؛ عندما قدّم مساعدات إنسانية باسم نادي روما، إلى المتضررين في جمهورية آرتساخ التابعة إلى أرمينيا، من الحرب التي شنتها أذربيجان؛ الأمر الذي جعله عرضة لهجوم عنيف من إعلام البلد الأخير.

ورد جويدو فينجا، على الهجوم الذي تعرض له، بشكل أكثر من رائع؛ قائلًا: "لنترك السياسة جانبًا.. بهذا التبرع؛ نتخذ خطوة أولى نحو مساعدة الأطفال والنساء والرجال، الذين يعانون حاليًا من ظروف صعبة".

ومن غير المتوقع أن تتوقف إثارة جويدو، خلال الفترة القادمة؛ حيث من المعروف عن هذا الرجل، شجاعته الكبيرة في اتخاذ القرارات؛ منذ أن اقتحم عالم الرياضة.

SHAHID